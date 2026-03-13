Obavijesti

IZAŠAO JE IZ ZATVORA

FOTO Saucha izašao iz zatvora: Od Zokijeve desne ruke do HDZ-ovog 'žetončića' i velike afere

Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića i jedan od njegovih najbližih suradnika, u petak je pušten na uvjetnu slobodu iz Kaznionice u Turopolju. Iza rešetaka je proveo dvije trećine pravomoćno izrečene trogodišnje kazne zbog afere "Dnevnice", jednog od najpoznatijih slučajeva zlouporabe položaja u vrhu hrvatske politike. Sauchin put od Banskih dvora do zatvora i natrag obilježen je ne samo financijskim malverzacijama, već i političkim preokretom koji je svojedobno spasio Vladu Andreja Plenkovića
