FOTO Saucha izašao iz zatvora: Od Zokijeve desne ruke do HDZ-ovog 'žetončića' i velike afere

Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića i jedan od njegovih najbližih suradnika, u petak je pušten na uvjetnu slobodu iz Kaznionice u Turopolju. Iza rešetaka je proveo dvije trećine pravomoćno izrečene trogodišnje kazne zbog afere "Dnevnice", jednog od najpoznatijih slučajeva zlouporabe položaja u vrhu hrvatske politike. Sauchin put od Banskih dvora do zatvora i natrag obilježen je ne samo financijskim malverzacijama, već i političkim preokretom koji je svojedobno spasio Vladu Andreja Plenkovića
Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića i jedan od njegovih najbližih suradnika, u petak je pušten na uvjetnu slobodu iz Kaznionice u Turopolju.
| Foto: Net.hr/RTL
Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića i jedan od njegovih najbližih suradnika, u petak je pušten na uvjetnu slobodu iz Kaznionice u Turopolju. |
Foto: Net.hr/RTL
Tomislav Saucha, nekadašnji predstojnik Ureda premijera Zorana Milanovića i jedan od njegovih najbližih suradnika, u petak je pušten na uvjetnu slobodu iz Kaznionice u Turopolju.
| Foto: Net.hr/RTL
Iza rešetaka je proveo dvije trećine pravomoćno izrečene trogodišnje kazne zbog afere "Dnevnice", jednog od najpoznatijih slučajeva zlouporabe položaja u vrhu hrvatske politike.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija
Sauchin put od Banskih dvora do zatvora i natrag obilježen je ne samo financijskim malverzacijama, već i političkim preokretom koji je svojedobno spasio Vladu Andreja Plenkovića.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija
Afera "Dnevnice" izbila je početkom 2017. godine, kada je Državna revizija otkrila nepravilnosti u isplati putnih naloga u Uredu premijera.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija
Istraga, koja je isprva pokrenuta samo protiv Sauche, pokazala je da je od studenog 2013. do siječnja 2016. iz državnog proračuna izvučeno gotovo milijun kuna (oko 127.000 eura) putem lažnih putnih naloga za putovanja savjetnika koji se nikada nisu dogodili.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Saucha je pravomoćno osuđen na tri godine zatvora, dok je njegova tadašnja tajnica i suoptuženica, Sandra Zeljko, dobila kaznu od četiri i pol godine jer je s krivotvorenjem nastavila i nakon Sauchina odlaska iz Vlade. Prema presudi, oboje moraju vratiti protupravno stečeni novac, a Sauchi je izrečena i zabrana obavljanja dužnosti u državnoj službi na pet godina.
Tijekom cijelog postupka Saucha je tvrdio da je nevin i da mu je netko krivotvorio potpise. Njegova obrana dobila je neočekivan zaplet kada se otkrilo da su se lažni nalozi ispisivali i u vrijeme vlada Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića, zbog čega je Saucha i sam podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Unatoč tome, grafološko vještačenje potvrdilo je da su sporni potpisi na nalozima iz vremena Milanovićeve vlade njegovi, što je bio ključan dokaz za osuđujuću presudu. Sutkinja Sanja Mazalin u obrazloženju je navela kako je ovim činom nanesena šteta svim državnim institucijama i građanima koji gube povjerenje u vlast.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U trenutku izbijanja afere Saucha je bio saborski zastupnik SDP-a. Nakon što mu je Sabor skinuo imunitet i nakon što je proveo mjesec dana u istražnom zatvoru u Remetincu, Saucha je napustio SDP i postao nezavisni zastupnik.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Njegov politički status doživio je vrhunac u svibnju 2017. godine, tijekom glasanja o povjerenju tadašnjem ministru financija Zdravku Mariću. Upravo je Sauchin glas bio presudan i spasio je Marića, a time i parlamentarnu većinu i Vladu Andreja Plenkovića.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Taj potez izazvao je bijes u oporbi, a Saucha se našao pod optužbama da je svoj glas "prodao" u zamjenu za bolji tretman u pravosudnom procesu. Nakon glasanja, odbacio je sve optužbe o političkoj trgovini.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
- Odbacujem bilo kakve insinuacije da mi je itko išta dao. Ne očekujem ništa, nadam se normalnoj parlamentarnoj većini. Ne vjerujem da će parlamentarna većina ovisiti o meni. Glasao sam po svojoj savjesti. Nisam trgovao, u ovom trenutku, pred turističku sezonu i sa situacijom u Agrokoru, Hrvatskoj ne trebaju parlamentarni izbori koji koštaju 120 milijuna kuna.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Objasnio je kako ga je na takvu odluku potaknula atmosfera linča stvorena protiv ministra Marića te da njegova politička karijera ionako završena pokretanjem kaznenog postupka.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Marko Lukunic/PIXSELL