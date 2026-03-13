FOTO Saucha izašao iz zatvora: Od Zokijeve desne ruke do HDZ-ovog 'žetončića' i velike afere

Tijekom cijelog postupka Saucha je tvrdio da je nevin i da mu je netko krivotvorio potpise. Njegova obrana dobila je neočekivan zaplet kada se otkrilo da su se lažni nalozi ispisivali i u vrijeme vlada Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića, zbog čega je Saucha i sam podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija