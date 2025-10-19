FOTO Sedam milijuna ljudi je prosvjedovalo protiv Trumpa

Sedam milijuna ljudi po tvrdnjama organizatora okupilo se u subotu u SAD-u na više od 2700 mirnih skupova protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa. Od New Yorka do San Francisca, preko Chicaga, New Orleansa i malih gradova u središnjem dijelu Sjedinjenih Država, otprilike sedam milijuna ljudi sudjelovalo je na više od 2700 skupova, tvrde organizatori

Koalicija ujedinjena pod sloganom "No Kings" (Nema kraljeva) već je organizirala dobro posjećene prosvjede na rođendan Donalda Trumpa sredinom lipnja na kojma je otprilike bilo pet milijuna prosvjednika, po organizatorima.

Ove brojke nemoguće je provjeriti jer američke vlasti ne objavljuju procjenu na nacionalnoj razini.

Unatoč tome, subotnja okupljanja bila su najveći prosvjedni pokret u zemlji od povratka republikanaca na vlast.

U velikim demonstracijama ili desecima manjih uz ceste, Amerikanci svih dobnih skupina okupili su se u festivalskoj atmosferi kako bi osudili ono što nazivaju "autoritarnim preuzimanjem vlasti" Donalda Trumpa i njegovih suradnika.

„Oni uništavaju demokraciju“, osudio je Isaac Harder, srednjoškolac kojeg je AFP intervjuirao u glavnom gradu Washingtonu. „Ovo nije Amerika, ovo je fašizam“.

U New Yorku je prosvjedovalo 100.000 ljudi, a u Teksasu i na Floridi, konzervativnim uporištima, također su održane demonstracije, posebno u Houstonu i u blizini rezidencije Mar-a-Lago gdje Donald Trump provodi vikend.

"Kako se ovo moglo dogoditi?" rekla je za AFP Jennifer Bryant, odvjetnica iz Houstona. "Stvari se odvijaju tako brzo; uništavaju naše institucije, otpuštaju državne službenike i oduzimaju javna sredstva."

Suočeni s republikanskim taborom koji ih je optužio za promicanje „mržnje prema Americi“ i čak ih usporedio s teroristima, prosvjednici su odgovorili humorom.

Neki od njih hodali su odjeveni u kostime pingvina, jastoga ili nilskog konja, dok su drugi ponosno mahali američkom zastavom kao odgovor na napade zdesna.

Diljem zemlje na povorkama su se vidjeli razni posteri s Donaldom Trumpom odjevenim kao Staljin, engleski kralj ili čak Kralj Sunce Luj XIV., a odjekivali su i pozivi republikancima da napuste vlast.

Trump u subotu nije komentirao prosvjede, a ranije ovaj tjedan samo je kratko rekao televiziji Fox da "nije kralj".

Na skupovima je bilo prisutno i nekoliko uglednih američkih ljevičara poput Bernieja Sandersa i vođe demokrata u Senatu Chucka Schumera.