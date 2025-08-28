ŠPIJUNIRAJ ME NJEŽNO...
FOTO Seksi špijunke u akciji: Za neke je krevet bio glavno radno mjesto. 'Opasne koliko i lijepe'
"U Rusiji od žena ne tražimo da ustanu za svoju zemlju nego da za nju legnu", poručio je još u doba SSSR-a jedan KGB-ovac. U SSSR-u, kasnije i Rusiji, postojale su dame koje su do povjerljivih informacija dolazile preko kreveta. Agentice u tom poslu, zvanom “Honeytrap” (Medena zamka), djeluju tijekom cijele povijesti svijeta, pa tako i Rusije, koja je tu disciplinu dovela do savršenstva. Za to su u prošlosti postojale i škole. Postoje vjerojatno i danas, samo što se zovu “posebni trening centri” ili kako već... Dok Hrvatsku potresa veliki špijunski skandal, prisjetili smo se nekih od najpoznatijih špijunki u povijesti. Neke od dama su koristile i svoje seksualne vještine kao dio špijunskog repertoara, druge su se snašle i bez toga...