FOTO Šetnja, pusa, pa zatvor: Sarkozy ide služiti pet godina!

Uoči odlaska u pariški zatvor La Santé, Sarkozy je objavio emotivno pismo Francuzima u kojem se nazvao žrtvom “pravosudnog skandala”.

- U trenutku kad se spremam prijeći prag zatvora, želim reći da iza rešetaka ne odlazi bivši predsjednik Republike, nego nedužan čovjek - napisao je Sarkozy, dodajući da već više od deset godina prolazi “križni put” zbog “afere financiranja bez financiranja”.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Suci su donijeli šokantnu odluku da Sarkozy mora odmah u zatvor, i prije nego što su iscrpljene sve žalbe, što je izazvalo ogroman odjek u francuskoj javnosti.

Slučaj se temelji na tvrdnjama da je Sarkozy primao milijune eura od libijskog diktatora Muamera Gadafija za financiranje kampanje. Iako nije osuđen za pronevjeru ni osobno bogaćenje, sud ga je proglasio krivim za kazneno udruživanje i ilegalno financiranje kampanje. Uz pet godina zatvora, mora platiti i 100.000 eura kazne.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Nekadašnji šef države, koji je Francuskom vladao od 2007. do 2012., time je postao prvi francuski predsjednik nakon Drugog svjetskog rata koji je završio iza rešetaka.

Sarkozy će kaznu služiti u strogo čuvanom zatvoru La Santé u Parizu, odvojen od ostalih zatvorenika iz sigurnosnih razloga.

- Nemam sumnje – istina će pobijediti. Ali cijena koju ću morati platiti bit će strašna - poručio je u svom pismu.

Dok su ga novinari jutros snimali kako posljednji put šeta pariškim ulicama i ljubi suprugu Carlu Bruni pred ulazom u zatvor, mnogi Francuzi su komentirali – “nekad šetnja Parizom, danas šetnja po zatvorskom dvorištu.”