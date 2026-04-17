FOTO Sjajan projekt: Učenici OŠ u Tužnom osmislili poučnu stazu od 4 km. 'Učionica bez zidova!'
Tužno možda ima najtužnije ime, ali djeca OŠ Tužno donose radost u kraj. Oni su, uz pomoć mentora, spojili dva sela i dvije škole - Tužno i Črešnjevo - poučnom stazom. Vidjevši da put kojim prolaze krije neiskorištene prirodne i povijesne ljepote, djeca su poželjela stvoriti "učionicu bez zidova". Tu su ideju prepoznali u školi i ideju pretvorili u 3,79 kilometara dugu poučnu stazu koja je otvorena u petak.
POGLEDAJTE GALERIJU:
“Učenici su idejni začetnici, projektanti i kreativni direktori cijeloga projekta", kaže ravnatelj Josip Puček ponosno.
Oživjeli su tako lokalnu predaju prikazom turskog ratnika, fotografirali biljne vrste za edukativne table, osmislili sustav QR kodova s vježbama... Postaja "Fizika u hodu" objašnjava trenje kroz hodanje po različitim podlogama, "Drvo raspoloženja" vodi kroz tehniku svjesnog disanja, "Energetski izazov" govori o potrošnji energije u hodu...
“Zbog ovakvog pristupa staza ima 'dušu' - ona je odraz dječjeg ponosa na vlastiti zavičaj i dokaz da uz pravu podršku mladi mogu stvoriti trajnu vrijednost za zajednicu", ističe ravnatelj Puček.
“Sjajno je vidjeti ovaj novi prostor za rekreaciju i istovremeno znati da je nastao iz ideja naše djece, da je njihovih ruku djelo, a da će u tome uživati i diviti se cijeli kraj", rekla je oduševljeno Ana Bahun, mama jednog od učenika.
Inače, realizaciju ove staze omogućio je UPSHIFT program, globalni inovacijski program za mlade, pod pokroviteljstvom Varaždinske županije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+