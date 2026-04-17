FOTO Sjajan projekt: Učenici OŠ u Tužnom osmislili poučnu stazu od 4 km. 'Učionica bez zidova!'

Tužno možda ima najtužnije ime, ali djeca OŠ Tužno donose radost u kraj. Oni su, uz pomoć mentora, spojili dva sela i dvije škole - Tužno i Črešnjevo - poučnom stazom. Vidjevši da put kojim prolaze krije neiskorištene prirodne i povijesne ljepote, djeca su poželjela stvoriti "učionicu bez zidova". Tu su ideju prepoznali u školi i ideju pretvorili u 3,79 kilometara dugu poučnu stazu koja je otvorena u petak.

“Učenici su idejni začetnici, projektanti i kreativni direktori cijeloga projekta", kaže ravnatelj Josip Puček ponosno.

Oživjeli su tako lokalnu predaju prikazom turskog ratnika, fotografirali biljne vrste za edukativne table, osmislili sustav QR kodova s vježbama... Postaja "Fizika u hodu" objašnjava trenje kroz hodanje po različitim podlogama, "Drvo raspoloženja" vodi kroz tehniku svjesnog disanja, "Energetski izazov" govori o potrošnji energije u hodu...

MIss7 Tužno: Poučno -pješačka staza Osnovne škole Tužno | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

“Zbog ovakvog pristupa staza ima 'dušu' - ona je odraz dječjeg ponosa na vlastiti zavičaj i dokaz da uz pravu podršku mladi mogu stvoriti trajnu vrijednost za zajednicu", ističe ravnatelj Puček.

“Sjajno je vidjeti ovaj novi prostor za rekreaciju i istovremeno znati da je nastao iz ideja naše djece, da je njihovih ruku djelo, a da će u tome uživati i diviti se cijeli kraj", rekla je oduševljeno Ana Bahun, mama jednog od učenika.

Inače, realizaciju ove staze omogućio je UPSHIFT program, globalni inovacijski program za mlade, pod pokroviteljstvom Varaždinske županije.