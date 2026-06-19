FOTO Skratili petak i požurili na produženi vikend: Ogromna gužva kod Lučkog prema moru

Početak produženog vikenda i val vrućine doveli su do pojačanog prometa na hrvatskim cestama. Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o usporavanjima na brojnim prometnicama, a najveće gužve stvaraju se na prilazima Zagrebu i prema Jadranu.

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Povremena usporavanja bilježe se na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebno su opterećeni Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka te pojedine dionice Ličke magistrale (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

Foto: HAK

Na autocesti A6 između čvorova Čavle i Kikovica dogodila se prometna nesreća zbog koje se u smjeru Zagreba vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Poteškoće stvara i vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba te između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika.

Foto: HAK

Najduža kolona formirala se na zagrebačkoj obilaznici (A3). Zbog veće gustoće prometa na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona je dosegnula pet kilometara.

Uz pojačan promet, vozače tijekom vikenda očekuju i vrlo visoke temperature. Prema prognozama, u većem dijelu zemlje bit će sunčano i vruće, a temperature će se penjati iznad 30 stupnjeva Celzijevih. HAK stoga vozačima savjetuje dodatni oprez, dovoljno tekućine tijekom putovanja te redovite stanke na duljim relacijama.