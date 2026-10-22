FOTO Slatki ulov Carine: Srbin u kamionu švercao 400 teglica Nutelle i stotine čokoladica

Carinici su u kamionu srpskih registarskih oznaka otkrili veću količinu neprijavljene robe skrivene u paletarnicima vozila.

Tijekom izlazne kontrole teretnog vozila kojim je upravljao državljanin Srbije pronađeno je 400 staklenki namaza od 750 grama, 194 pakiranja čokoladica od 172 grama te 42 lanca za motorne pile. Sve su to pronašli na graničnom prijelazu Batina.

Foto: carina.gov.hr

Zbog prekršaja iz članka 63. stavka 1. točke 1. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, vozaču je izdan prekršajni nalog, a pronađena roba je oduzeta.