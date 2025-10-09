Obavijesti

RAZMJENA ZA 2000 PALESTINACA

FOTO Slavlje i suze na ulicama Tel Aviva zbog najave primirja i povratka taoca nakon 2 godine

Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, a tu vijest i najavu povratka taoca koji bi mogao uslijediti kroz par dana, mnogi su sa suzama dočekali na ulicama Tel Aviva
Reactions after Trump announced that Israel and Hamas agreed on the first phase of a Gaza ceasefire, in Tel Aviv
Od 251 osobe otete tijekom Hamasova napada 7. listopada 2023. 47 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih je 25 mrtvo, po izraelskoj vojsci. | Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
