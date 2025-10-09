FOTO Slavlje i suze na ulicama Tel Aviva zbog najave primirja i povratka taoca nakon 2 godine

Izrael i Hamas rano u četvrtak dogovorili su se o prvoj fazi plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, a tu vijest i najavu povratka taoca koji bi mogao uslijediti kroz par dana, mnogi su sa suzama dočekali na ulicama Tel Aviva
Od 251 osobe otete tijekom Hamasova napada 7. listopada 2023. 47 se još uvijek nalazi u Gazi, od kojih je 25 mrtvo, po izraelskoj vojsci.
| Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
CNN je objavio da bi taoci trebali biti oslobođeni u subotu ili nedjelju, dok je glasnogovornik izraelske vlade kazao da se očekuje da se taoce počne puštati u subotu navečer.
Izraelska vojska rekla je da se "priprema" za njihov prijem. "Načelnik Glavnog stožera naredio je pripreme za provedbu operacije povratka talaca", ali i da se "bude spreman za sve scenarije", rekla je izraelska vojska na X-u.
Ministar obrane Israel Katz je kazao da je oslobađanje talaca "blagoslov" i zahvalio predsjednicima Izraela i SAD-a, kao i vojnicima Izraelskih obrambenih snaga (IDF) koji su nas "svojom hrabrošću, odlučnošću i ogromnom žrtvom doveli do ovog velikog trenutka".
Izvor iz Hamasa kazao je da prva prva faza sporazuma kojim bi trebao biti zaustavljen rat u Gazi predviđa oslobađanje 20 talaca koji su živi u jednom mahu, te njihovu razmjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika.
