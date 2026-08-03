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SLAVONSKA TRADICIJA PLUS+

FOTO Slavonski 'Picasso' oslikao ogradu u Malom Parizu: 'Ništa bez vesele seke, rakije i pjesme'

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Slavonski 'Picasso' oslikao ogradu u Malom Parizu: 'Ništa bez vesele seke, rakije i pjesme'
​24SATA Slavonski Brod: ​Brođanin Vjeko Tomašić​ odlučio je zid susjedove ograde ukrasiti motivom pečenja rakije | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Ideja se rodila iz želje da se razbije monotonija i unese vedrina u svakodnevicu. Inspiraciju je pronašao u tradiciji naših starih sela, gdje su domaćini nekada oslikavali štagljeve, smatrajući ih središtem svog gospodarskog života

U slavonskobrodskom naselju Mali Pariz, poznatom po mirnom obiteljskom ritmu, nastala je priča koja vraća duh starih vremena i miris tradicionalnog slavonskog kraja. Vijeko Tomašić, umirovljeni metalac koji je radni vijek proveo u Njemačkoj, odlučio je svoj dom obogatiti na poseban način - oživljavanjem običaja koje su nekada s ponosom prakticirali naši stari preci.

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Komentari 1
VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja
PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
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