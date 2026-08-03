Ideja se rodila iz želje da se razbije monotonija i unese vedrina u svakodnevicu. Inspiraciju je pronašao u tradiciji naših starih sela, gdje su domaćini nekada oslikavali štagljeve, smatrajući ih središtem svog gospodarskog života
SLAVONSKA TRADICIJA PLUS+
FOTO Slavonski 'Picasso' oslikao ogradu u Malom Parizu: 'Ništa bez vesele seke, rakije i pjesme'
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U slavonskobrodskom naselju Mali Pariz, poznatom po mirnom obiteljskom ritmu, nastala je priča koja vraća duh starih vremena i miris tradicionalnog slavonskog kraja. Vijeko Tomašić, umirovljeni metalac koji je radni vijek proveo u Njemačkoj, odlučio je svoj dom obogatiti na poseban način - oživljavanjem običaja koje su nekada s ponosom prakticirali naši stari preci.
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