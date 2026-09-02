FOTO Šleperu na A1 ispale cigle na autocestu. Nastala kolona od četiri kilometara...

Šleper je prebrzo vozio, pa su mu ispale dvije palete cigla na autoput. Odmah je nastala gužva, rekao nam je čitatelj 24sata koji je snimio šleper na autocesti A1.

Foto: Čitatelj 24sata

- Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 (39. do 41+500 km) između čvora Karlovac i čvora Novigrad (vijadukt Drežnik) u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona na čvoru Karlovac ﻿je 4 km - napisali su na stranicama HAK-a.