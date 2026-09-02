Iz HAK-a su javili kako se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona na čvoru Karlovac je četiri kilometara
STRAŠNO
FOTO Šleperu na A1 ispale cigle na autocestu. Nastala kolona od četiri kilometara...
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Šleper je prebrzo vozio, pa su mu ispale dvije palete cigla na autoput. Odmah je nastala gužva, rekao nam je čitatelj 24sata koji je snimio šleper na autocesti A1.
- Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 (39. do 41+500 km) između čvora Karlovac i čvora Novigrad (vijadukt Drežnik) u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, kolona na čvoru Karlovac je 4 km - napisali su na stranicama HAK-a.
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