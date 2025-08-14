Obavijesti

News

Komentari 0
UHITILI SU GA

FOTO Slovenac (29) u kamionu skrivao opremu za marihuanu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Slovenac (29) u kamionu skrivao opremu za marihuanu
4
Foto: PU varaždinska

Policija je kod njega pronašla i više PVC vrećica sa sadržajem sasušene zelene biljne materije nalik na konoplju tipa droga više od osam kila

Varaždinska policija zaustavila je kamion kojim je 12. kolovoza oko 18.30 sati u Optujskoj ulici, upravljao 29-godišnji Slovenac. Pregledali su mu teretni prostor i pronašli dijelove biljke nalik na indijsku konoplju, pa je Slovenac uhićen te su mu temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretražili vozilo i vikendicu kojom se koristi u Hrvatskoj.

Foto: PU varaždinska



Policija je kod njega pronašla i više PVC vrećica sa sadržajem sasušene zelene biljne materije nalik na konoplju tipa droga ukupne težine 8 200 grama.

DILALI MARIHUANU FOTO Palo više dilera diljem Dalmacije: Uhvatili i Britance
FOTO Palo više dilera diljem Dalmacije: Uhvatili i Britance



No, pronašli su mu i opremljen ilegalni laboratorij za „indor“ uzgoj indijske konoplje, odnosno 50-ak komada led lampi, kompletni sustav za ventilaciju prostora s elektromotorima za dovod i odvod zraka spojenih fleksibilnim cijevima na filtere zraka, električnog sustava za kontrolu kvalitete zraka i tla te više PVC kanistara s tekućim gnojivom.

Foto: PU varaždinska

Imao je i nekoliko mobitela kao i dokumentaciju s uputama za uzgoj indijske konoplje.

Foto: PU varaždinska


Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 29-godišnjak je uz kaznenu prijavu za Neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'
ŽIVOTINJA JE UGINULA

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'

U mjestu Končanica kod Daruvara vozač je naletio na srndaća. Cijeli je ušao u automobil. Životinja je završila na stražnjem sjedištu automobila. Počeo je skakati po autu, ali su ga svladali, kaže vozač
Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'
50 METARA OD OBALE

Nevjerojatne scene s Molata: 'Dobro da kruzer nisu privezali u plićak. Pa ovo je sramotno!'

Lučku kapetaniju u Zadru pokušali smo dobiti više puta. Kontaktirali smo i firmu u čijem je vlasništvu kruzer, ali nije bio nitko tko bi nam mogao objasniti kako je moguće da je kruzer ovako privezan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025