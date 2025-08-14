FOTO Slovenac (29) u kamionu skrivao opremu za marihuanu

Varaždinska policija zaustavila je kamion kojim je 12. kolovoza oko 18.30 sati u Optujskoj ulici, upravljao 29-godišnji Slovenac. Pregledali su mu teretni prostor i pronašli dijelove biljke nalik na indijsku konoplju, pa je Slovenac uhićen te su mu temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretražili vozilo i vikendicu kojom se koristi u Hrvatskoj.

Foto: PU varaždinska





Policija je kod njega pronašla i više PVC vrećica sa sadržajem sasušene zelene biljne materije nalik na konoplju tipa droga ukupne težine 8 200 grama.





No, pronašli su mu i opremljen ilegalni laboratorij za „indor“ uzgoj indijske konoplje, odnosno 50-ak komada led lampi, kompletni sustav za ventilaciju prostora s elektromotorima za dovod i odvod zraka spojenih fleksibilnim cijevima na filtere zraka, električnog sustava za kontrolu kvalitete zraka i tla te više PVC kanistara s tekućim gnojivom.

Foto: PU varaždinska

Imao je i nekoliko mobitela kao i dokumentaciju s uputama za uzgoj indijske konoplje.

Foto: PU varaždinska



Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 29-godišnjak je uz kaznenu prijavu za Neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.