FOTO Službeno otvorili Rijeka Gateway: U najveći terminal će uložiti još 170 milijuna eura

Rijeka je dobila novi logistički dragulj! Na Zagrebačkoj obali službeno je otvoren kontejnerski terminal Rijeka Gateway, vrijedan više od 600 milijuna eura. Radi se o jednom od najvećih ulaganja u hrvatsku infrastrukturu, a terminal je već mjesec i pol dana u punom pogonu.

Na svečanosti su bili premijer Andrej Plenković, danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen, šefovi APM Terminalsa, ENNA Grupe i Maerska, te riječanka gradonačelnica Iva Rinčić. Uzvanika iz političkog i poslovnog svijeta – cijela elita.

U planu još 170 milijuna eura

Rijeka: Dolazak prvog komercijalnog broda na terminal Rijeka Gateway | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dosad je u projekt uloženo preko 600 milijuna eura, a u drugoj fazi stiže još 170 milijuna. Nakon toga, terminal će moći preuzimati više od milijun kontejnera godišnje (TEU). Riječ je o kapacitetu kojim se Rijeka približava najvećim europskim lukama poput Rotterdama.

Plenković: “Ovo je primjer moderne Hrvatske”

Plenković je poručio da je Rijeka Gateway simbol moderne Hrvatske – zemlje koja se razvija, modernizira i čvrsto stoji u središtu Europske unije.

– Ovaj terminal pokazuje koliko je važna suradnja države i privatnih partnera. U svijetu punom nesigurnosti i kriza, Hrvatska mora imati stabilnu politiku koja donosi razvoj i sigurnost – rekao je premijer.

Najavio je i velika ulaganja u željezničku infrastrukturu, posebno u nizinsku prugu, koja će omogućiti da Rijeka postane jedna od glavnih prometnih točaka sjevernog Jadrana.

– Kad se sve spoji, roba iz Kine do Europe putovat će i do tjedan dana kraće nego danas – dodao je Plenković.

Rijeka: Otvorenje Rijeka Gatewaja kojem je nazočio premijer Andrej Plenković | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

LNG, Janaf i novi energetski centar

Premijer je podsjetio i na druge velike projekte – LNG terminal na Krku, koji je udvostručio kapacitete na 6,1 milijardu kubika plina, i Janaf, koji Hrvatsku čini važnim čvorištem za opskrbu naftom u regiji.

Sve to, kaže, potvrđuje da se Hrvatska pozicionira kao sigurna i energetski snažna zemlja.

Rasmussen: “Europa mora biti otpornija”

Danski ministar Lars Løkke Rasmussen istaknuo je da je Rijeka Gateway primjer europske suradnje koja jača sigurnost i otpornost kontinenta.

– Svijet se mijenja i trebamo jaču Europu. Ovaj terminal važan je ne samo gospodarski, nego i strateški. Pokazuje da možemo graditi infrastrukturu zajedno, s partnerima kojima vjerujemo – rekao je Rasmussen.

Rijeka postaje glavni igrač

Otvorenjem novog terminala, Rijeka se sve više pretvara u jedno od najvažnijih prometnih i logističkih središta Jadrana.

Uz nove investicije i modernu prugu, grad bi uskoro mogao postati glavna točka ulaska roba iz Azije u središnju Europu.