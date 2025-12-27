Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ZRAČNI PROBLEM PARALIZIRAN

FOTO Snažna snježna oluja pogodila je New York. Otkazano stotine letova: 'Ostanite kući'

Snažno nevrijeme pogodilo je New York. I to baš tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu. Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine.
Winter snow storm hits New York City
Snažno nevrijeme pogodilo je New York. I to baš tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu. Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine. | Foto: Adam Gray/REUTERS
1/31
Snažno nevrijeme pogodilo je New York. I to baš tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu. Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine. | Foto: Adam Gray/REUTERS
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025