ZRAČNI PROBLEM PARALIZIRAN FOTO Snažna snježna oluja pogodila je New York. Otkazano stotine letova: 'Ostanite kući'

Snažno nevrijeme pogodilo je New York. I to baš tijekom prometnog razdoblja nakon Božića, kada su milijuni ljudi u pokretu. Gradski dužnosnici pozvali su stanovnike da izbjegavaju nepotrebna putovanja i ostanu kod kuće kad je to moguće. Prema medijskim izvješćima, oluja bi mogla donijeti najveće snježne oborine u gradu u tri godine.