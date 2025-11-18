FOTO Snježna idila u Gorskom kotaru: Pogledajte ove prizore. Ljubitelji zime sigurno uživaju...
U Hrvatsku je stigla velika promjena vremena, temperature su pale i po 15-ak stupnjeva u pojedinim dijelovima države, a s padom temperatura zabijelio se,, među ostalim, i Gorski kotar... Kako javljaju fotoreporteri Pixsella, službe su bile dobro pripremljene, ceste su očišćene i prohodne. Ljubitelje zimskih radosti ovi će prizori sigurno razveseliti...
Prema podacima DHMZ-a od sedam ujutro u utorak, najviše snijega izmjereno je na postaji Parg-Čabar - 19 cm. Na Zavižanu je bilo 18 cm, na postaji RC Puntijarka 12, na postaji Plaški 5, Delnice i Bosiljevo po 4 cm, Ogulin 3.. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL