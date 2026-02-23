Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZVANREDNO STANJE

FOTO Snježna oluja pogodila SAD! Škole zatvorene, letovi otkazani: 'Ostanite kod kuće!'

Snažna zimska oluja zatvorila je škole diljem sjeveroistoka SAD-a pa u ponedjeljak djeca ostaju kod kuće, a službe i javni prijevoz prešli su na izvanredne načine rada, dok dužnosnici diljem regije upozoravaju na obilne snježne padaline, jake vjetrove i nesigurne uvjete putovanja.
Winter snow storm hits New York City
New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave. | Foto: Jeenah Moon
1/41
New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave. | Foto: Jeenah Moon
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026