FOTO Snježna oluja pogodila SAD! Škole zatvorene, letovi otkazani: 'Ostanite kod kuće!'

Snažna zimska oluja zatvorila je škole diljem sjeveroistoka SAD-a pa u ponedjeljak djeca ostaju kod kuće, a službe i javni prijevoz prešli su na izvanredne načine rada, dok dužnosnici diljem regije upozoravaju na obilne snježne padaline, jake vjetrove i nesigurne uvjete putovanja.
New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave.
| Foto: Jeenah Moon
New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave. |
Foto: Jeenah Moon
New York City, najveći školski okrug u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih zgrada, a obilježit će se i tradicionalni snježni dan, kad neće biti ni nastave na daljinu ni programa nakon nastave.
| Foto: Jeenah Moon
Gradonačelnik Zohran Mamdani proglasio je izvanredno stanje i naredio da se privatna i druga vozila uklone s gradskih cesta od nedjelje navečer do podneva u ponedjeljak, rekavši da ralice i hitne službe moraju očistiti ulice jer snijeg pada sve jače. Grad je pod prvim upozorenjem na mećavu od 2017. godine.
| Foto: Jeenah Moon
Oluja je već otežala putovanja duž istočne obale od Washingtona do Nove Engleske, zrakoplovne tvrtke otkazale su tisuće letova, a dužnosnici pozivaju ljude da se sklone s prometnica. Zimsko vrijeme na sjeveroistoku moglo bi usporiti obradu, prijevoz i dostavu pošte i paketa, priopćila je američka poštanska služba.
| Foto: Jeenah Moon
Stranica za praćenje letova FlightAware pokazala je da je više od 5000 letova već otkazano za ponedjeljak.
| Foto: Jeenah Moon
U dijelovima sjeveroistoka moglo bi napadati i do 60 centimetara snijega, s udarima vjetra i do 110 km/h, što povećava rizik od pada drveća i nestanka struje, prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti.
| Foto: Jeenah Moon
Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je da je aktivirala 100 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli na Long Islandu, u New Yorku i donjoj dolini Hudson.
| Foto: Jeenah Moon
Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je izvanredno stanje i rekla državnim službenicima da ostanu kod kuće. Connecticut je u nedjelju navečer zabranio komercijalnim vozilima promet na autocestama s ograničenim pristupom, izuzevši samo hitne i bitne dostave.
| Foto: Jeenah Moon
Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill proglasila je izvanredno stanje na razini cijele savezne države koje stupa na snagu u nedjelju u podne, i pozvala stanovnike da ozbiljno shvate oluju.
| Foto: Jeenah Moon
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Jeenah Moon
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Jeenah Moon
Foto Lev Radin
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Eduardo Munoz
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Eduardo Munoz