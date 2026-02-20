FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji
Snijeg koji je počeo padati u petak uzrokovao je probleme na sjeveru Hrvatske - cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, dok je u Zagorju dosad palo više od 25 centimetara snijega, no ceste su prohodne za vozače sa zimskom opremom.
Foto Policija zaustavlja krapinsko zagorska
Ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Varaždinske županije Tomislav Osonjački za Hinu je rekao da na području županije ima dosta problema na cestama, ne samo zbog snijega, već i zbog drveća srušenog na ceste.
Po riječima glasnogovornice PU varaždinske Marine Kolarić, na varaždinskom području tijekom dana dogodile su se tri prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, a na autocesti A4 Goričan - Zagreb ima dionica na kojima je prekinut promet.
Kako čitatelji javljaju zbog velike količine mokrog snijega ruše se drveća, pa su varaždinski vatrogasci na terenu
Nije samo Maribor zatrpan snijeg, poslao nam je čitatelj uz fotografije iz Donje Stubice.
- Snijeg je mokar i težak. Ceste su djelomično čiste, ali pada noć i snijeg pada i dalje jako. Struje ima. Slike su stare jedan sat pa se snijeg još podebljao - govori čitatelj
