FOTO Snježni kaos u Hrvatskoj: 'Nije samo Maribor zatrpan...'

Područje sjeverozapadne Hrvatske danas u 12.48 sati ostalo je bez struje zbog snježnog nevremena u Sloveniji
Snijeg koji je počeo padati u petak uzrokovao je probleme na sjeveru Hrvatske - cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, dok je u Zagorju dosad palo više od 25 centimetara snijega, no ceste su prohodne za vozače sa zimskom opremom. | Foto: čitatelj/24sata
