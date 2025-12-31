Obavijesti

ZATRPAO IH SNIJEG

FOTO Snježni kaos u Poljskoj: Kolone duge i do 20 kilometara

Piše HINA.,
Foto: Robert Robaszewski

Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu

Obilne snježne padaline u Poljskoj uzrokovale su kolone vozila duge i do 20 kilometara na autocesti između glavnog grada Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tijekom noći. Stotine ljudi bilo je zarobljeno u svojim automobilima u ledenim uvjetima, ali do ranih jutarnjih sati u srijedu promet se ponovno uspostavio, priopćila je u srijedu poljska policija.

Heavy snowfall hits Warsaw
Foto: Kuba Atys

- Teška situacija počela je jučer nakon 16 sati, kada su prvi kamioni na ruti S7... počeli imati problema s prilaskom padinama - rekao je Tomasz Markowski, glasnogovornik policije u sjevernom gradu Olsztynu.

- To je dovelo do prometne gužve duge otprilike 20 kilometara preko noći - dodao je. 

VADI STRUGALICE Ledeno jutro, posvuda debeli minusi. Čeka nas i ledeni doček, a evo gdje bi moglo biti snijega
Ledeno jutro, posvuda debeli minusi. Čeka nas i ledeni doček, a evo gdje bi moglo biti snijega

Zamjenik ministra infrastrukture Stanislaw Bukowiec rekao je na konferenciji za medije da nitko nije ozlijeđen u tim uvjetima. Anna Karczewska, glasnogovornica policije u Ostrodi, rekla je da su policajci pokušali pomoći vozačima koji su bili zaglavljeni. Ostroda se nalazi na autocesti oko 40 kilometara zapadno od Olsztyna.

Heavy snowfall hits Olsztyn
Foto: Robert Robaszewski

- Pomogli smo koliko smo mogli, a vozačima smo ponudili kavu i topli čaj koje nam je pripremila Gradska vijećnica Ostrode - rekla je.

Državna novinska agencija PAP izvijestila je da je došlo i do poremećaja u željezničkom prometu i zračnim lukama, ali da se prometne usluge vraćaju u normalu.

