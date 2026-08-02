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FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'

Piše Snježana Krnetić,
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FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'
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Bila je debela dva do tri centimetra, a dugačka gotovo dva metra. Imala je sigurno dva kilograma. Takav primjerak nisam skoro uhvatio, kaže iskusni lovac na zmije

Ajde srećo, pa ne možeš u tuđem krevetu spavati, riječi su koje je lovac na zmije Darko Karamazan uputio zmiji bjelici koja se odmarala na bračnom krevetu. U selu Kričke u blizini Novske, on i njegov kolega Vlado Lađarević iz Šumeća pokraj Slavonskog Broda odradili su još jednu uspješnu akciju 'spašavanja' vlasnica kuće, ali i same zmije. Dobili su poziv da je zmija u vikendici, gdje su na odmor stigle majka i kći.

- Nakon što je majka ustala i izašla u dvorište, kći je ušla u sobu i zatekla zmiju. Ležala je na bračnom krevetu. Nakon što smo primili poziv, rekli smo vlasnicama da zatvore vrata, kako zmija ne bi pobjegla. Došli smo što smo brže mogli. Kad smo stigli, počeli smo pretraživati sobu, a vlasnica nam je ukazala da je na krevetu - priča Darko Karamazan.

Kad su podignuli posteljinu, vidjeli su sklupčanu zmiju.

- Riječ je o bjelici, pretpostavljam da je ženka. Bila je debela dva do tri centimetra, a dugačka gotovo dva metra. Imala je sigurno dva kilograma. Takav primjerak nisam skoro uhvatio. Vratili smo je u njezino prirodno stanište na dovoljnoj udaljenosti od kuće - kazao nam je Darko.

Vlasnica je rekla da je u vikendici čula puhove, pa vjerujemo da je zmija zbog toga došla. No u ljetnim vremenima, a posebno tijekom toplinskih valova, zmije također traže zaklon.

- Nakon što smo je spasili i pustili, nije se baš previše zahvaljivala, jer u kući je radila klima, pa joj tamo nije bilo prevruće - našalio se Darko.

Kaže kako imaju dosta intervencija. U jednom danu bilo je i do sedam poziva iz svih krajeva Hrvatske.

- Zmije će dolaziti blizu kuća, jer je sve više glodavaca u naseljenim mjestima, a sve manje ih je u prirodi. Zmije rješavaju glodavce i jako je dobro da postoje. Veća je opasnost da će čovjek umrijeti od mišje groznice nego od ugriza zmije - napominje lovac na zmije.

Kako bi spriječili ulazak gmazova u kuće, Darko ima par praktičnih savjeta za građane.

- Zatvarajte vrata. Ako imate ruže ili stabla u blizini kuće preko kojih zmije mogu ući, odmaknite ih - zaključio je.

U slučaju da gmazovi ipak dođu, stručnjaci iz Udruge Zmijolovac su im na raspolaganju. Pružaju pomoć u situacijama kada zmije ili ptice zalutaju u ljudske prostore. Njihov cilj je brzo i sigurno premještanje životinja uz minimalan stres, ali i educiranje ljudi o važnosti suživota s prirodom te nude preventivne mjere za sprječavanje povratka životinja u prostore gdje ne bi trebale biti. U Hrvatskoj su gotovo sve autohtone vrste zmija, uključujući i bjelicu, strogo zaštićene zakonom. Njihovo ubijanje, ozljeđivanje ili hvatanje bez dopuštenja je strogo zabranjeno.

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