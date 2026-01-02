FOTO Šokantno: Samo par sati nakon tragedije u Dubrovniku, turisti se fotkali na istom mjestu

Ljudima je to atrakcija. Misle da su to tek valovi koji će ih eventualno smočiti, ali nisu svjesni kolika je to sila, govori nam Dubrovčanin.
Samo par sati nakon što su muškarca iz BiH valovi povukli u more dok se fotografirao na stijenama kupališta Buža podno dubrovačkih zidina čije tijelo spasilačke službe pokušavaju izvući iz mora, na isto mjestu dolazile su novi turisti. Cilj im je imati fotografiju, ali pri tome ne obraćaju pozornost na opasnosti koje vrebaju za lošeg vremena.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Mjesto s kojeg su valovi BiH državljanina povukli u more, nije ograđeno
- Ljudima je to atrakcija. Misle da su to valovu koji će ih eventualno smočiti, ali nisu svjesni kolika je to sila – govori nam Dubrovčanin.
Spasitelji i dalje pokušavaju izvući tijelo muškarca koji je smrtno stradao nakon što su ga snažni valovi povukli u more. Iako su se pojavile informacije kako je akcija obustavljena, ona i dalje traje što je za Dubrovački dnevnik potvrdio lučki kapetan Mato Kekez.
- Tijelo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno - izjavio je Kekez.
