FOTO Šokantno: Samo par sati nakon tragedije u Dubrovniku, turisti se fotkali na istom mjestu

Samo par sati nakon što su muškarca iz BiH valovi povukli u more dok se fotografirao na stijenama kupališta Buža podno dubrovačkih zidina čije tijelo spasilačke službe pokušavaju izvući iz mora, na isto mjestu dolazile su novi turisti. Cilj im je imati fotografiju, ali pri tome ne obraćaju pozornost na opasnosti koje vrebaju za lošeg vremena. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL