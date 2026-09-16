Obavijesti

Galerija

Komentari 16
KRVAVA NARKOSEANSA

FOTO Monstruma priveli na sud: Ovo je osumnjičeni ubojica (24) iz Šibenika, čuvaju ga specijalci

ŠIBENIK - Duje E. (24) osumnjičen je da je u noći 14. na 15. rujna u apartmanu u Ulici Ante Starčevića u Šibeniku tijekom zajedničkog druženja nožem napao 28-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu. Nakon toga je, sumnja policija, nožem napao i 22-godišnjakinju te joj nanio ozljede opasne po život. Nadrogiran je pobjegao
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/69
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 16

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026