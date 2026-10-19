FOTO Split dobio novu pozornicu za djecu i mlade: U uređenje uložili više od 700.000 eura

Izvedbom operete "Čarobni svijet tete operete" u Splitu je u ponedjeljak navečer otvorena Multimedijska dvorana Jakova Gotovca, koja je namijenjena glazbeno-scenskom programu za djecu i mlade i njihovom stvaralaštvu, a djelovat će u sklopu Hrvatskog doma. Riječ je o novoj kulturnoj pozornici na prostoru nekadašnjeg otvorenog kina u Splitu, na Trgu Hrvatske bratske zajednice.
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Foto Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
"Dvorana ima 155 mjesta, a njeno uređenje stajalo je više od 700 tisuća eura", rekla je ravnateljica Hrvatskog doma Vanesa Kleva, naglasivši da je Grad Split prepoznao potrebe mladih.
| Foto: Zvonimir Barisin
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je da će ta dvorana doprinijeti unapređenju kulture u Splitu, posebice za djecu i mlade, što im je iznimno važno.
| Foto: Zvonimir Barisin
Prva predstava izvedena u novootvorenoj dvorani Jakova Gotovca je glazbeno-edukativna predstava "Čarobni svijet tete operete," autorice Žane Marendić, u režiji Stipe Grgića.
| Foto: Zvonimir Barisin
Predstava na interaktivan način uvodi najmlađe u svijet opere i klasične glazbe.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kako je najavljeno, sljedeći projekti na repertoaru su glazbeno-scenska igra "Pinocchio" Bruna Bjelinskog te predstava "Ivo i Jakov - od splitskog geta do svjetskih pozornica” u režiji Gorana Golovka.
| Foto: Zvonimir Barisin
U novootvorenoj dvorani, kako je rečeno, provodit će se šest raznolikih tematskih radionica, kao što su "Karneval životinja”, "Mali dirigenti” i "Svijet Tijardovićevih kostima" u suradnji sa splitskim vrtićima i školama.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin