Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

FOTO Split dobio novu pozornicu za djecu i mlade: U uređenje uložili više od 700.000 eura

Izvedbom operete "Čarobni svijet tete operete" u Splitu je u ponedjeljak navečer otvorena Multimedijska dvorana Jakova Gotovca, koja je namijenjena glazbeno-scenskom programu za djecu i mlade i njihovom stvaralaštvu, a djelovat će u sklopu Hrvatskog doma. Riječ je o novoj kulturnoj pozornici na prostoru nekadašnjeg otvorenog kina u Splitu,  na Trgu Hrvatske bratske zajednice.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Otvorenje nove multimedijalne dvorane Jakova Gotovca u Splitu
Foto Zvonimir Barisin
1/40
Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026