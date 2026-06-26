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FOTO Splitski psihijatar iz pakla držao ga je na lancu. Seman je sada udomljen i sretan...

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Splitski psihijatar iz pakla držao ga je na lancu. Seman je sada udomljen i sretan...
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Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Semana je psihijatar Tomislav Pelivan zatočio i držao na lancu, a sada je pažen i mažen u novom domu u Zagrebu

Seman je udomljen. Znate što nam je najveća nagrada? Kad se pas iz Splita udomi. Saznanje da monstrumi u ljudskom obličju nisu uspjeli u pretvaranju pasa u zvijeri, je neprocjenjivo. I Semana je psihijatar Tomislav Pelivan zatočio i držao na lancu, napisali su na Facebooku iz udruge Animal Alliance Hrvatska - AAH.

Dodaju da kad su došli na lokaciju Duilovo, bili su šokirani viđenim.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

- Od svih zatečenih pasa, Seman nam je bio najveća nepoznanica. Bio je izuzetno nepovjerljiv i asocijalan, ali ujedno i znatiželjan. Izbjegavao je ljudski kontakt i dodire. Trebalo mu je dati vremena da sam procjeni i napravi prvi korak. Kako bismo mu pomogli organizirali smo dolazak bihevioristice i uključili smo ga u bihevioralni protokol. S njim se radilo 6 mjeseci. Napredovao je i tada je preseljen s Karepovca u sklonište Animalis centrum. To je opet bila još jedna promjena koju nije najbolje prihvatio i nazadovao je, ali srećom jedna mlada djevojka uzela ga je na kućni smještaj, s kojeg ga je udomljavala - napisali su.

Seman se opustio i svakim danom napredovao. Nadali su se da će ubrzo pronaći svoj dom, što se i dogodilo. Seman već neko vrijeme uživa u svom domu u Zagrebu, voljen je, pažen i mažen.

- Kad ga se sjetimo prvog dana, s onom ogromnom lančugom oko vrata i kad ga vidimo u novom domu, kako opušteno uživa, pun povjerenja i zahvalnosti, srca su nam puna. Semanovo udomljenje je još jedna potvrda da je moguće i da svakog psa čeka njegov čovjek. Semane dragi, nadoknadi svaki izgubljeni dan, zaboravi sve ružno i uživaj, zaslužio si. Mi smo svjesni da ti psi nisu krvoločne zvijeri koje trebaju biti zaboravljene na zaboravljenom brdu, njima samo treba dati priliku - napisali su.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Još je 8 pasa iz Splita u NO KILL sklonište za napuštene životinje Animalis Centrum, 14 u PETROPOLIS-sklonište za životinje, 2 u azilu Rijeka, 2 u Zadarski Azil, 1 u Azil Dubrovnik .

- Pozivamo vas da ih posjetite, pričate o njima i dijelite objave. Idemo dalje svi zajedno s traženjem domova i svim ostalim psima iz Splita . Xena, Bula, Margo, Dallas, Kangi, Loki, Zubić vila, Buba, Beban, Žuži, Tesa, Grace, Sophie, Ben, Goldi, Marčelina, Negon, Rina, Rino, Spice, Toti, Toto, Vanesa, Vigo, Vili tartufarko, Willy krafnica i Žutka nas trebaju . Ukoliko ih ne možete udomiti zauvijek, razmislite da im pružite privremeni dom jer dom čini ogromnu razliku. Već sam izlazak iz boksova u kojima borave već više od dvije godine, čini ogromnu razliku, psi doslovno procvjetaju. Taj jedan korak možda vam se ne čini toliko važan, ali vjerujte, za njih to su vrata u svijet. Molimo vas budite oni koji će ih otvoriti - zaključuju.

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