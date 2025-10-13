Obavijesti

VIJENCI I SVIJEĆE U VUKOVARU

FOTO Spomen na 97 poginulih policajaca u Domovinskom ratu

Među 97 policajaca poginulih i nestalih 1991. godine u obrani Vukovara, čija su imena pročitana tijekom komemorativne svečanosti, 61 je iz vukovarsko-srijemske policije, 15 iz varaždinske, 11 iz međimurske, te šestorica iz brodsko-posavske policije i četvorica iz Antiterorističke jedinice Lučko.
Vukovar: In memoriam za 97 policajaca poginulih i nestalih u Domovinskom ratu u obrani Vukovara
U spomen na 97 policajaca poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, u ponedjeljak navečer su u Vukovaru položeni vijenci i upaljene svijeće. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
