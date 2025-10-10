Obavijesti

News

Komentari 4
POGLEDAJTE FOTKE

FOTO Spomen-obilježje na meti vandala: Ugašen vječni plamen za poginule branitelje u Sisku

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Spomen-obilježje na meti vandala: Ugašen vječni plamen za poginule branitelje u Sisku
15
Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Na spomen-ploči uklesana su imena 233 poginula branitelja iz Siska

Ugašen je vječni plamen na spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Parku dr. Franje Tuđmana u Sisku. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima
15
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vječni plamen čini središnji dio Spomenika tuge, ponosa i slobode, koji je svečano otvoren 1999. godine od strane tadašnjeg gradonačelnika Darko Pavlak i generala Ante Gotovina.

Na spomen-ploči, visokoj 3 metra i širokoj 5 metara, uklesana su imena 233 poginula branitelja iz Siska, poredana prema godinama njihova stradanja. Ploča, izrađena od masivnog kamena i teška tri tone, predstavlja snažan simbol sjećanja na njihove živote i žrtvu.

Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima
Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vječni plamen upaljen je kao trajni znak zahvalnosti i pijeteta prema svima koji su poginuli u Domovinskom ratu, a njegovo gašenje izaziva snažne emocije u lokalnoj zajednici.

Ovo spomen-obilježje i ranije je bilo izloženo vandalizmu. Najteži incident zabilježen je 2019. godine, kada su nepoznate osobe naslagale više koševa za smeće na sam plamen i zapalile ih, što je uzrokovalo njegovo gašenje. Taj čin izazvao je osudu javnosti i dodatno naglasio važnost zaštite ovog mjesta sjećanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'
'PAO' NA GRANICI

Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'

Nekadašnji ministar iz SDP-ove vlade u automobilu je prevozio četiri šteke. Otkrili ga carinici u Slavonskom Brodu...
Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži
DETALJI TRAGEDIJE

Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži

Pomoć im je stigla za četiri sata i dvije minute. Nisu mogli doći helikopterom zbog lošeg vrimena, samo pješke. Vidljivost je bila nikakva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025