FOTO Spomen-obilježje na meti vandala: Ugašen vječni plamen za poginule branitelje u Sisku

Ugašen je vječni plamen na spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Parku dr. Franje Tuđmana u Sisku.

Vječni plamen čini središnji dio Spomenika tuge, ponosa i slobode, koji je svečano otvoren 1999. godine od strane tadašnjeg gradonačelnika Darko Pavlak i generala Ante Gotovina.

Na spomen-ploči, visokoj 3 metra i širokoj 5 metara, uklesana su imena 233 poginula branitelja iz Siska, poredana prema godinama njihova stradanja. Ploča, izrađena od masivnog kamena i teška tri tone, predstavlja snažan simbol sjećanja na njihove živote i žrtvu.

Sisak: Ponovo ugašen vječni plamen kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Vječni plamen upaljen je kao trajni znak zahvalnosti i pijeteta prema svima koji su poginuli u Domovinskom ratu, a njegovo gašenje izaziva snažne emocije u lokalnoj zajednici.

Ovo spomen-obilježje i ranije je bilo izloženo vandalizmu. Najteži incident zabilježen je 2019. godine, kada su nepoznate osobe naslagale više koševa za smeće na sam plamen i zapalile ih, što je uzrokovalo njegovo gašenje. Taj čin izazvao je osudu javnosti i dodatno naglasio važnost zaštite ovog mjesta sjećanja.