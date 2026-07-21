FOTO Srbin na granici prijavio da prevozi majonezu i senf. Našli mu 240.000 cigareta!

Carinska uprava na svojim je stranicama izvijestila o popriličnom 'ulovu' na graničnom prijelazu Bajakovo...

"Ovlašteni carinski službenici 20. srpnja 2026. godine na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj nezakonitog unosa 240.000 komada cigareta", navode u svojoj objavi iz Carinske uprave.

Na teretni ulaz iz smjera Republike Srbije pristiglo je teretno vozilo s poluprikolicom srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao 45-godišnji državljanin Republike Srbije.

Carinskom deklaracijom kao teret bili su prijavljeni majoneza, senf i umaci!

"Nakon što je RTG pregledom poluprikolice utvrđena sumnja na prisutnost neprijavljene robe, obavljen je pregled tovarnog prostora. U 24 kartonske kutije pronađeno je ukupno 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koje nisu bile obuhvaćene carinskom deklaracijom", pišu iz Carinske uprave.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete.