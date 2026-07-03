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FOTO Srbin u Prijedoru ometao signal za zaključavanje auta pa krao iz njih. Imao i lažne papire

Piše Franjo Lepan,
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FOTO Srbin u Prijedoru ometao signal za zaključavanje auta pa krao iz njih. Imao i lažne papire
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Foto: MUP Banja Luka
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Prilikom uhićenja kod osumnjičenoga su pronađeni i oduzeti radio-uređaj za ometanje frekvencije i krivotvoreni osobni dokumenti Kraljevine Belgije, koje je koristio sa drugim identifikacijskim podacima

Pripadnici Policijske uprave (PU) Prijedor uhitili su u srijedu državljanina Srbije M. N., koji je zatečen u teškoj krađi. Osumnjičeni je koristio specijalni uređaj za ometanje signala daljinskog zaključavanja vozila, čime je vlasnicima onemogućavao da zaključaju automobile, nakon čega je iz njih krao predmete.

Prilikom uhićenja kod osumnjičenoga su pronađeni i oduzeti radio-uređaj za ometanje frekvencije i krivotvoreni osobni dokumenti Kraljevine Belgije, koje je koristio sa drugim identifikacijskim podacima.

Foto: MUP Banja Luka

Pretresom stambenih prostorija koje je osumnjičeni iznajmio za boravak na području Prijedora pronađeni su i oduzeti radio-uređaj za ometanje frekvencije, mobilni telefoni, ručni satovi, dukati, novac, te drugi predmeti koji potječu iz kaznenih djela i koji će biti korišteni kao dokaz u kaznenom postupku.

Osumnjičeni je predan u nadležnost Okružnog javnog tužiteljstva Prijedor uz izvještaj o počinjenim kaznenim djelima teška krađa, krivotvorenje isprave i izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje kaznenih djela.

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