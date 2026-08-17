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SUŽIVOT SA ZVIJERIMA PLUS+

FOTO SREBRENKA I JA, PRIJTELJA DVA 'Svaku večer s troje mečića dolazi do kuća. Ne trza na nas'

Piše Bojana Mrvoš,
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FOTO SREBRENKA I JA, PRIJTELJA DVA 'Svaku večer s troje mečića dolazi do kuća. Ne trza na nas'
Foto: 24sata
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Kako živjeti u Gorskom kotaru, u kojem se šuma spustila do kuća, pa su i naše okućnice noću pravi životinjski korzo? Mi smo na njihovu terenu

Mala, ajde kući!, vikala sam po tko zna koji put "susjedi" koja mi sad već prečesto svraća u dvorište. Znate one susjede kojima date prst, a oni bi cijelu ruku... A opet, ona jest kod kuće baš u tom mojem dvorištu, na rubu duboke šume u Gorskom kotaru. Ovdje, na tisuću metara nadmorske visine, više sam ja na njenom terenu nego ona na mojem jer moja je vrsta, moji su šukundjedovi, ovamo došli prije tristotinjak godina, a njena je loza ovdje mnogo dulje. To što smo zapasali njezin teren samo je naš problem. Tako i ona razmišlja, pa i svoje troje djece, mečića, uči gdje na mojoj livadi tražiti mravinjak ili kako najbrže, kad je suša, doći do susjedova bazenčića.

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Komentari 2
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