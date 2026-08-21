FOTO Stablo u Zagrebu palo, oštećena su tri automobila

Srušeno stablo palo je na tri automobila u Zagrebu u noći s četvrtka na petak, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Oko 0:58, građani su dojavili o padu stabla koje je prepriječilo dvije prometne trake, a pritom je palo i na parkirana vozila.

Foto: čitatelj/24sata

Vatrogasci su dolaskom na mjesto intervencije zatekli srušeno stablo promjera oko 50 centimetara i duljine oko šest metara. U početku je dojavljeno da je palo na dva automobila, no utvrđeno je da je oštećeno ukupno tri osobna vozila.

Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su pričekali dolazak policije, a potom uklonili stablo s prometnice i vozila. Intervencija je završena.