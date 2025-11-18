FOTO Mostar ustao na noge. Prosvjedovali zbog ubojstva djevojke (32): Stop femicidu!
Stotine stanovnica i stanovnika Mostara izašle su u utorak na prosvjednu šetnju zbog ubojstva koje je kraj zavilo u crno. U nedjelju je 33-godišnjak hicem iz pištolja ubio svoju bivšu djevojku. Bježala mu je od autobusne stanice, uspjela je ući u hoteL, sakrila se u toalet, ali uhvatio ju je i ubio. "Ovo mora biti opomena da na nasilje ne zatvaramo oči", naveli su u priopćenju organizatora.
Kopiranje linka
1/33
Kako su naveli organizatori, cilj okupljanja je skrenuti pozornost javnosti na problem femicida i sve češće slučajeve nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.
| Foto: Denis KapetanovicPIXSELL
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara