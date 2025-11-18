UBIJENA 32-GODIŠNJAKINJA FOTO Mostar ustao na noge. Prosvjedovali zbog ubojstva djevojke (32): Stop femicidu!

Stotine stanovnica i stanovnika Mostara izašle su u utorak na prosvjednu šetnju zbog ubojstva koje je kraj zavilo u crno. U nedjelju je 33-godišnjak hicem iz pištolja ubio svoju bivšu djevojku. Bježala mu je od autobusne stanice, uspjela je ući u hoteL, sakrila se u toalet, ali uhvatio ju je i ubio. "Ovo mora biti opomena da na nasilje ne zatvaramo oči", naveli su u priopćenju organizatora.