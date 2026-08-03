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KAKAV POTHVAT

FOTO Stjepan otplivao 100 km oko Brača za oboljele od raka: 'Tijelo umorno, ali srce je puno'

Piše Iva Tomas,
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FOTO Stjepan otplivao 100 km oko Brača za oboljele od raka: 'Tijelo umorno, ali srce je puno'
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Stjepan je plivačkim ultramaratonom skupljao novac za udrugu More snage

Deset dana, sto kilometara i bezbroj misli. Tako bi se u nekoliko riječi mogao opisati pothvat Stjepana Lukšića (43), rekreativnog plivača s Brača, koji je odlučio otplivati oko cijelog otoka. No cilj nije bio samo sportski. Svaki zamah imao je i humanitarnu svrhu. Želio je da svaka prijeđena dionica pomogne i drugima, pa je odlučio prikupljati sredstva za financiranje psihoterapeuta u udruzi More snage Brač, koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

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- Deset dana sam sa sobom po četiri sata. U moru, sa svojim mislima, brigama, planovima, razmišljanjima o jučer i sutra, o svim bliskim ljudima i onima koji pate... To mi je najveći luksuz ove rute od sto kilometara oko Brača, biti sam sa sobom. Htio sam pomicati svoje granice, ali i tome dodati jednu humanitarnu dimenziju. Ne znam obitelj na Braču u kojoj nitko nije bolestan, pa je moja odluka kome pomoći bila jasna - priča nam Stjepan.

Premda se plivanjem bavi godinama, Stjepan nije profesionalni sportaš. Rekreativac je koji u more ulazi prvenstveno zbog zdravlja i bijega od sjedilačkog načina života. Ideja da opliva cijeli Brač činila se velikim zalogajem, pa odluku nije donio preko noći. Prije nego što je počeo s pripremama, razgovarao je s obitelji i prijateljima, a njihova podrška, koju je dobio, bila je presudna. Pripreme su počele još u prosincu prošle godine.

Foto: Ante Mandić, Ivan Dodig

Rutu dugu oko sto kilometara podijelio je u deset etapa. Svakoga je dana u moru provodio oko četiri sata, suočavajući se s valovima, morskim strujama, vrućinama i umorom.

- Iako je tijelo bilo umorno, srce je puno. Shvatio sam da je najveća snaga zapravo u ljudima koji vjeruju u mene, a ne u stotinu preplivanih kilometara. Da mi obitelj nije pružila podršku, ne bih ovo ni uradio. Bez drugih to ne bih mogao. Kako bez meni bliskih ljudi, tako i bez onih koji su me budno pratili na ovoj ruti. Svi smo se okupili radi istog cilja i zbog toga sam najviše zahvalan - kaže Stjepan.

Završetak desetodnevnog puta oko Brača, Stjepan je obilježio u suradnji s profesionalcima, a zajedno su mještanima priredili “mini festival triatlona”. U tome su mu pomogli plivači poput Dine Levačić, Tonija Pavičića Donkića i drugih, a tako su simbolično proslavili kraj njegova velikog izazova.

Foto: Ante Mandić, Ivan Dodig

Iako priznaje da ga je ovo iskustvo promijenilo, o novom sličnom pothvatu zasad ne razmišlja.

- Ovako nešto više ne planiram. Ovo je za mene bila velika životna priča, a takve stvari ne treba ponavljati. Ostat će u mojem sjećanju, u sjećanju sumještana i udruge kojoj smo pomogli. To mi je nagrada - zaključio je. 

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