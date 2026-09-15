FOTO Stotine građana u Raši na prosvjedu protiv otpada: 'Lijepa Naša nestaje pod smećem!'

"Ako mislite da se ovo vas ne tiče - varate se! Zrak koji udišemo, zemlja na kojoj živimo i budućnost naše djece tiču se svakog od nas. Danas se odlučuje o Koromačnu, a sutra je na redu bilo koje drugo mjesto u Istri ako sada prešutimo i pognemo glavu. Dosta je bilo gledanja sa strane i razmišljanja - netko drugi će. Nitko drugi neće", poruka je organizatora iz Inicijative građana. | Foto: Sasa Miljevic