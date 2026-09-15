FOTO Stotine građana u Raši na prosvjedu protiv otpada: 'Lijepa Naša nestaje pod smećem!'
Više stotina građana Labinštine poručilo je u utorak poslijepodne na prosvjedu u Raši kako građani tog dijela Istre ne žele da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time 'otvara put za daljnje pošiljke smrti'.
Više stotina građana Labinštine poručilo je u utorak poslijepodne na prosvjedu u Raši kako građani tog dijela Istre ne žele da se dio otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću zbrine u cementari Holcim u Koromačnu, jer se time "otvara put za daljnje pošiljke smrti".
"Ne gušite Istru", "Ne prilazite Istri", "Vozite otpad van iz Hrvatske", "Čist zrak nije luksuz", "Neću mafiju u moju butigu", neke su od poruka sa transparenata kojima su građani izrazili svoje negodovanje i zabrinutost zbog takve Vladine odluke. | Foto: Sasa Miljevic