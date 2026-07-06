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IRAN SE OPRAŠTA OD HAMNEIJA

FOTO Stotine tisuća ljudi na ulicama Teherana: Počela je procesija za ubijenog ajatolaha

Iran je u ponedjeljak zatvorio zračni prostor iznad Teherana iz sigurnosnih razloga. Privremena i lokalizirana ograničenja leta bit će na snazi do sprovoda u četvrtak.
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Funeral procession for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Pogrebna povorka za pokojnog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija započela je u ponedjeljak u Teheranu uoči njegovog pokopa kasnije ovog tjedna, a vlasti očekuju da će trajati do 12 sati. | Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Pogrebna povorka za pokojnog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija započela je u ponedjeljak u Teheranu uoči njegovog pokopa kasnije ovog tjedna, a vlasti očekuju da će trajati do 12 sati. | Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Komentari 1

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