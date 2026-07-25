POVORKA PONOSA FOTO Stotine tisuća na Prideu u Berlinu: Nećemo se smiriti dok svi ne budu mogli živjeti

Stotine tisuća ljudi izišle su u subotu na ulice njemačke prijestolnice kako bi sudjelovale u berlinskoj povorci ponosa 2026., lokalno poznatoj kao Christopher Street Day (CSD), u znak podrške i tolerancije i protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice.

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