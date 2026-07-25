FOTO Stotine tisuća na Prideu u Berlinu: Nećemo se smiriti dok svi ne budu mogli živjeti
Stotine tisuća ljudi izišle su u subotu na ulice njemačke prijestolnice kako bi sudjelovale u berlinskoj povorci ponosa 2026., lokalno poznatoj kao Christopher Street Day (CSD), u znak podrške i tolerancije i protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice.
Ljudi koji se karakteriziraju kao queer diljem svijeta su i dalje pod pritiskom. Poništavaju se već izborena prava a kriminal potaknut mržnjom je u porastu“, rekao je Thomas Hoffmann, član organizacijskog odbora berlinske Christopher Street Day manifestacije | Foto: Maryam Majd