Iz HAK-a su potvrdili kako je došlo do prometne nesreće i da se stvara kolona vozila...
UŽAS NA CESTI
FOTO Strašna nesreća na A1 kod Bosiljeva: 'Auto je na krovu'
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Kako su izvijestili iz HAK-a u petak ujutro došlo je to teške prometne nesreće na autocesti A1. Nesreća se dogodila na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba.
- Vozi se jednim prometnim trakom u kolonu dugoj oko dva kilometra - rekli su iz HAK-a.
Čitatelj koji se našao na mjestu događaja opisao nam je kako sve izgleda.
- Oba auta su izvan ograde, a jedan je i na krovu - rekao nam je čitatelj.
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