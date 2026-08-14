FOTO Strašna nesreća na A1 kod Bosiljeva: 'Auto je na krovu'

Kako su izvijestili iz HAK-a u petak ujutro došlo je to teške prometne nesreće na autocesti A1. Nesreća se dogodila na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba.

- Vozi se jednim prometnim trakom u kolonu dugoj oko dva kilometra - rekli su iz HAK-a.

Čitatelj koji se našao na mjestu događaja opisao nam je kako sve izgleda.

- Oba auta su izvan ograde, a jedan je i na krovu - rekao nam je čitatelj.