FOTO STRAVE Frontalni sudar kod Požege, zatvorili cestu!

Teška prometna nesreća dogodila se jutros na cesti između Rajsavavca i Radnovca a nedaleko Jakšića. Kako javlja požeški.hr u nesreći su sudjelovala dva automobila.

Prizori s mjesta događaja su strašni, a na terenu su sve žurne službe, od policije do vatrogasaca. Hitna je u požešku bolnicu, prema prvim informacijama prevezla vozačicu i vozača iz osobnih automobila.

Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe. Od 5,54 sati cesta je zatvorena zbog obavljanja očevida, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

- Zbog prometne nesreće u mjestu Rajsavac zatvorena je dionica DC51 između mjesta Jakšić i Ferovac. Promet teče obilazno lokalnim prometnicama - dodali su.