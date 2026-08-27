FOTO Stravičan požar u rodilištu u Pakistanu, poginulo 14 beba: 'Izgubio sam kćer staru 3 dana'

Najmanje četrnaest novorođenčadi smrtno je stradalo u srijedu rano ujutro u katastrofalnom požaru koji je zahvatio rodilište jedne od najvećih državnih bolnica u Pakistanu. Vatra je buknula u Pakistanskom institutu za medicinske znanosti (PIMS) u glavnom gradu Islamabadu, ostavljajući za sobom prizore neopisive tuge i očaja te pokrećući lavinu optužbi o nemaru i neadekvatnim sigurnosnim mjerama.

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Pokretanje videa... VIDEO Pakistan: Požar u bolnici | Video: 24sata/Reuters

Požar je izbio oko sedam sati ujutro na trećem katu bolničkog krila za majke i djecu, a prema prvim informacijama, uzrokovala ga je eksplozija neispravnog klima-uređaja u sobi gdje su bila smještena novorođenčad. U trenutku izbijanja vatre, u prostoriji se nalazilo petnaest beba. Spasiti su uspjeli samo jednu. Očajni roditelji i svjedoci opisali su scene potpunog kaosa i panike. Gusti crni dim brzo je ispunio hodnike, a žene koje su tek rodile bile su prisiljene bježati niz stepenice kako bi spasile živote.

Foto: Akhtar Soomro

- Nismo ni razmišljale o svojim stvarima. Samo smo zgrabile bebu i pojurile dolje. Ne znam ni kako smo se uspjele spustiti, sve je bilo kao u magli - ispričala je Hivsa Walid, koja je bila u posjetu svojoj šogorici.

Jaweria, jedna od majki kroz suze je ispred bolnice vikala tražeći pravdu.

‌- Vratite mi moje dijete! Želim pravdu. Spasilački timovi stigli su prekasno. Bebe su tamo izgorjele, a nitko ih nije mogao spasiti - očajno je govorila novinarima AFP-a.

Khurram Mehmood (40) izgubio je svoju trodnevnu kćer.

‌- Izgubio sam kćer. Bila je stara samo tri dana - kratko je rekao, dodavši da je pomoć, prema njegovim riječima, stigla tek satima kasnije.

Foto: Akhtar Soomro

U satima nakon tragedije, pojavile su se brojne optužbe na račun bolničke uprave i hitnih službi. Nekoliko svjedoka, uključujući oca jedne od preminulih beba, tvrdilo je da su vrata odjela bila zaključana, što je otežalo i bijeg i pokušaje spašavanja.

‌- Sva vrata su bila zatvorena, osim jednih kroz koja smo mogli posjećivati djecu. Ostala su držali zaključanima jer su se bojali da ćemo prečesto dolaziti - rekao je za Reuters jedan od roditelja.

Uprava bolnice odbacila je te tvrdnje, navodeći u priopćenju da su "svi izlazi za nuždu bili potpuno otvoreni i operativni". Izvršni direktor bolnice, Rana Imran Sikander, pojasnio je da vrata odjela nisu bila zaključana, već da je na njima bio čuvar zbog ranijih slučajeva krađe novorođenčadi u državnim bolnicama.

Foto: Akhtar Soomro

Dok roditelji tvrde da su spasioci kasnili satima, dužnosnici gradske uprave Islamabada inzistiraju na tome da su spasilački timovi stigli na mjesto događaja unutar šest minuta od poziva. Ministar unutarnjih poslova Tallal Chaudhry branio je okružnu administraciju, rekavši da "nema naznaka nemara sa strane spasilačkih službi".

Tragedija je izazvala bijes diljem zemlje i potaknula brzu reakciju vlasti. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izrazio je "duboku tugu zbog tragičnog incidenta" i naredio hitnu istragu, izvijestio je Dawn.

‌- Situacija koja uključuje djecu je nepopravljiv gubitak. Odgovorni moraju biti identificirani, a protiv njih se moraju poduzeti najstrože moguće mjere - stoji u priopćenju iz njegova ureda.

Foto: Akhtar Soomro

Sharif je također smijenio saveznog tajnika u ministarstvu zdravstva, Aslama Ghaurija. Osnovan je i višeresorni istražni odbor koji će ispitati uzrok požara, procijeniti jesu li postojale adekvatne mjere zaštite od požara te ocijeniti učinkovitost hitne intervencije.

Ministar zdravstva Syed Mustafa Kamal, koji je doputovao iz Karachija, obećao je da nitko neće biti pošteđen odgovornosti.

‌- Snimke nadzornih kamera pokazuju da je u 6:38 došlo do iskre u klima-uređaju. U jednoj minuti cijela soba je bila u plamenu. Čini se da je 14 od 15 beba bilo spojeno na boce s kisikom, a upravo je taj kisik rasplamsao vatru - objasnio je Kamal.

Foto: Akhtar Soomro

UNICEF je pozvao na "hitnu reviziju i jačanje standarda prevencije i zaštite od požara u svim zdravstvenim ustanovama". U priopćenju su istaknuli: "Svako novorođenče zaslužuje siguran početak života". Ovo nije prvi takav slučaj; ranije ove godine, deseci ljudi su poginuli u požaru u trgovačkom centru u Karachiju, dok je 2022. vatra u dječjoj bolnici u Lahoreu uništila velike količine lijekova.

Uz korištenje AI-ja*