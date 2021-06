Nakon jučerašnjeg jakog grmljavinskog nevremena i tuče na području Požege stradalo je mnogo privatnih, a i javnih objekata. Uništeni su brojni krovovi, fasade i prozori, a poljoprivredne površine i usjevi stradali su skoro u potpunosti. Oluja je bila toliko iznimno jaka da je uspjela srušiti debeli zatvorski zid.

Pogledajte video

- Razmjeri štete su veliki i sve gradske službe su na terenu, ali jako je teško da ćemo mi u nekom kratkom vremenu moći izaći popisati sve štete. Stoga, apeliramo na građane da pokušaju sanirati nastale štete u što većoj mjeri kako ne bi zbog eventualnih dodatnih nepogoda, nastale još veće štete i problemi, te da dokumentiraju sve nastale štete. To će olakšati posao procijene olakšati, no da će taj posao potrajati i nekoliko tjedana, to je sigurno, s obzirom na broj stambenih jedinica koje su oštećene u ovom trenutku - rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Požege i zamjenik gradonačelnika Borislav Miličević.

Dodao je kako se tek dijelom završio veliki posao popisivanja šteta od nedavnih poplava koje ove štete, brojem oštećeni objekata, značajno nadilaze. Prema njegovim riječima najveće su štete nastale na istočnom dijelu grada Požege, odnosno, zapadni dio prigradskog naselja Vidovci, ulica Dubrovačka i sve one ulice koje gravitiraju do samog centra grada piše Požega.eu.

- Još nisu sanirane niti do kraja procijenjene štete od prethodne katastrofe, od bujične poplave, a nastale su nove od tuče i leda. Grad je razbijen, krovovi, prozori, automobili, gotovo nema nikoga, a da mu nije nešto stradalo. Predložit ćemo županici da proglasi elementarnu nepogodu. Jasno da će biti potrebna pomoć svima koji su pretrpjeli ove velike štete, lokalna zajednica ipak nije toliko financijski moćna da u ovakvim situacijama do kraja sanira štete te ćemo morati tražiti pomoć i s nacionalne razine - naglasio je gradonačelnik dr. Željko Glavić.

- Najviše je stradao grad Požega, središte i rubni dijelovi grada, ali isto tako i područje općine Jakšić. Ako u to uključimo i štete na poljoprivredi, onda govorimo doista o velikim štetama koje su nastale na području naše županije – na području grada Požege, općine Jakšić, jednog dijela grada Kutjeva, dijela grada Pleternice i Kaptola. Na sreću Čaglin je u redu, kao i zapadni dio županije – Brestovac, Pakrac i Lipik.Ono što vidim na terenu velike su štete na obiteljskim kućama, ali isto tako i na gospodarskim objektima, recimo u Industrijskoj zoni u Požegi, neke prometnice su bile zatvorene za promet - rekla je županica Antonija Jozić.