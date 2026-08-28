FOTO Stravični prizori iz Nepala. Više od 500 mrtvih u razornoj bujici, tragaju za stotinama...

Više od 500 ljudi izgubilo je život u stravičnim poplavama u Nepalu i Kini. Nepalska služba za upravljanje katastrofama navodi da su poginule 538 osobe, dok policija tvrdi da je pronađeno 547 tijela. Zasad nije jasno koji je podatak noviji i koja je konačna brojka poginulih. Prema podacima službe za upravljanje katastrofama, 977 ljudi još se vodi kao nestalo. Među nestalima je 517 stranih državljana. Nepalska turistička zajednica objavila je da je dosad spašen 121 strani državljanin, među kojima su i dva Amerikanca. Najmanje 93.000 ljudi pogođeno je katastrofalnim poplavama u Nepalu i potrebna im je pomoć, objavio je Crveni križ.
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Foto FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Foto FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Nepalu nije potrebna pomoć drugih zemalja za provođenje operacija potrage i spašavanja nakon što je razorna bujična poplava uništila gradove, izjavilo je u petak nepalsko ministarstvo vanjskih poslova. "Ponuda za pomoć je prirodna. Naše sigurnosne agencije provode operacije potrage i spašavanja. Za sada nam takva pomoć nije potrebna", rekao je u petak Lok Bahadur Chhetri, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova, prenosi Reuters.
| Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Spasioci su u četvrtak tragali po dolinama i planinama Nepala za više od tisuću nestalih u toj himalajskoj državi i susjednoj Kini nakon što se golema masa leda, mulja i stijena sručila u planinsku rijeku i pokrenula katastrofalnu bujičnu poplavu.
| Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Nepalski ministar unutarnjih poslova Sudhan Gurung kazao je ranije da je prioritet pronalazak preživjelih, uključujući 650 stranaca. Broj nestalih lokalnih stanovnika je zasad nepoznat.
| Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Crveni križ navodi da su uništena cijela sela i brojne zajednice odsječene zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. "Još nemamo punu sliku ove katastrofe", priopćila je međunarodna humanitarna organizacija.
| Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Nepal i Kina u četvrtak su upozorili na nove poplave na Himalaji, jer dva jezera koja su nastala s obiju strana njihove granice prijete izlijevanjem u regiji pogođenoj katastrofom.
| Foto: NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto PMO Nepal/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto Sabrina Dangol/REUTERS
Foto FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Foto FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
Foto uefa.com
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
Foto STRINGER/REUTERS