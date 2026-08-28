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DRŽAVA ZAVIJENA U CRNO

FOTO Stravični prizori iz Nepala. Više od 500 mrtvih u razornoj bujici, tragaju za stotinama...

Više od 500 ljudi izgubilo je život u stravičnim poplavama u Nepalu i Kini. Nepalska služba za upravljanje katastrofama navodi da su poginule 538 osobe, dok policija tvrdi da je pronađeno 547 tijela. Zasad nije jasno koji je podatak noviji i koja je konačna brojka poginulih. Prema podacima službe za upravljanje katastrofama, 977 ljudi još se vodi kao nestalo. Među nestalima je 517 stranih državljana. Nepalska turistička zajednica objavila je da je dosad spašen 121 strani državljanin, među kojima su i dva Amerikanca. Najmanje 93.000 ljudi pogođeno je katastrofalnim poplavama u Nepalu i potrebna im je pomoć, objavio je Crveni križ.
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People stand on the remains of a house at Trishuli Bazaar, Nuwakot
Foto FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
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Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS
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