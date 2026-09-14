FOTO Studenti predaju listu u Beogradu u ogromnoj povorci

Studenti u Beogradu danas su krenuli prema Republičkom izbornom povjerenstvu (RIK) kako bi predali potpise podrške svojoj izbornoj listi za izvanredne parlamentarne izbore 25. listopada. Prethodna dva dana prikupljali su potpise podrške, a danas su se zajedno s građanima okupili ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu, odakle su krenuli prema zgradi RIK-a. Šetnju su nazvali "šetnjom pobjednika", a ispred RIK-a dočekali su ih i trubači, piše N1.

Među okupljenima bio je i 90-godišnji Veroljub Sarić, koji je 14. svibnja ozlijeđen na Bulevaru kralja Aleksandra tijekom odavanja počasti poginulima u padu nadstrešnice. Tada ga je udario automobil. Studenti su nosili i siluetu "pobjednika" koji u ruci drži kutiju, kao i brojne zastave različitih fakulteta.

Foto: R.Z.

Na skupu u Novom Sadu ranije su predstavljeni neki od kandidata sa studentske liste, među kojima su akademik Radomir Saičić, profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović i glumac Tihomir Stanić.

Studenti u blokadi ranije su pozvali građane da im se pridruže u predaji potpisa za izbornu listu "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" Republičkom izbornom povjerenstvu za izvanredne izbore koji će se održati 25. listopada.

"Potpise ćemo nositi zajedno jer je ovo zajednička borba, kao što će biti i pobjeda", poručili su studenti u objavi na društvenoj mreži X.