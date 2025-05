FOTO Sudar na A1, a pogledajte tulipane za volanom koji misle da je hitni koridor tu za njih!

Kamion i kombi sudarili su se u četvrtak oko 14 sati na autocesti A1, zbog čega je satima bio prekinut promet.

- Prolazili smo autocestu A1 i vidjeli i vidjeli kombi s razbijenom vjetrobranskim staklom i kamiončić koji se zabio u ogradu. Stvari su bile posvuda razbacane - ispričala nam je svjedokinja o prometnoj nesreći koja je bila u četvrtak oko 14 sati na vijaduktu Drežnik kraj Karlovca. U kombiju je, kaže nam, bilo 10-ak djece. Svi su izašli van.

Stvorila se kolona duga i preko šest kilometara.

- Zbog prometne nesreće privremeno je prekinut promet na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac, na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba - napisali su s HAK-a.

Zagreb: Sudar kamiona i kombija na autocesti A1 nekoliko kilometara prije Karlovca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Savjesni vozači formirali su hitni koridor kako bi hitne službe mogle prolaziti, no dio vozača shvatili su da je taj koridor napravljen upravo zbog njih te ga potpuno blokirali.

Da bi interventna vozila brzo stigla do mjesta nesreće i pomogla unesrećenima, vozači moraju stvoriti hitni koridor. To znači da vozila u desnoj traci pomaknu udesno, a ona u lijevoj traci ulijevo. To je jednostavno, obavezno pa i propisano zakonom (čl. 152. Zakona o sigurnosti prometa na cestama). Hitni koridor može spasiti život.