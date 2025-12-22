PICIGIN NA SUHOM FOTO Sunce i picigin: Evo kako je u ponedjeljak bilo na kultnim Firulama. Uživaju i stari i mladi

Ponedjeljak je u Splitu prošao u znaku sunca. Temperatura se penjala na oko 15 stupnjeva Celzijevih, sunčane naočale važnije su od debelih zimskih jakni, uopće ne izgleda kao da je Božić za nekoliko dana. Neki su sunčani dan odlučili iskoristiti za malo picigina, doduše na suhom, na legendarnim splitskim Firulama. Dok su se oni dodavali i 'letili ka' pingvinI', drugih su ih promatrali iz obližnjih kafića...