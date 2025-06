FOTO Superćelijski oblak u Istri donio je nesreću, 7 ozlijeđenih: 'Potpuno apokaliptične scene'

Tamnosivi okrugli oblak nadvio se u ponedjeljak nad Istrom. Nije čest fenomen vidjeti takav oblak koji se približavao s mora, a za sobom ostavljao potpuno počupano i skršeno drveće, prevrnute skele, porazbijane krovove... U velikom nevremenu ozlijeđeno je sedmero ljudi, od kojih je jedna žena i životno ugrožena. Istrani ne pamte ovako snažnu oluju.

- Bile su to potpuno apokaliptične scene - kažu nam mještani Pule, gdje je vjetar čupao drveće i blokirao prometnice.

U Rovinju su stradali kampovi, a tamo su i ozlijeđeni turisti.

- Troje ljudi teže je ozlijeđeno, a jedna je na jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o njemačkoj državljanki, kojoj je život ugrožen. Ona ima teške ozljede grudnoga koša i trbuha. Dvoje je na kirurškim odjelima, imaju lomove ekstremiteta - rekao je ravnatelj pulske bolnice Andrej Angelini.

Samo na području Istre bilo je čak 118 intervencija, a njih 103 izravno su povezane sa stravičnim nevremenom.

- Četiri jahte završile su nasukane. Ukupno su na intervencijama bila 232 vatrogasca sa 106 vozila. Na terenu su bile sve rovinjske i pulske snage, uključujući javne vatrogasne postaje i DVD-ove. Sanirali smo ceste, dvorišta, micali smo srušena stabla. Sanacija će potrajati još koji dan - rekao je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Cristian Bruno Galić.

Umirovljeni pulski meteorolog Mario Grabar pojasnio nam je kako je famozni oblak donio ovu oluju nad Istru.

- Radi se o pojavi koja se događa u ovo doba godine, a na udaru je zapadna obala Istre budući da je sa zapada otvoreno more i oluja dobije na snazi jer nema nikakvih zapreka na putu. Ubrzo dolazi do razvoja jakih grmljavinskih oblaka i uz grmljavinu dolazi i snažan vjetar, koji je najjači čim se dođe do obale - pojasnio je Grabar.

Istaknuo je kako mlađe generacije ne pamte ovakvu oluju, ali on je pamti, i to jednu od prije 40-ak godina.

- Zapamtio sam da je '70-ih ili '80-ih bila takva oluja, dok sam još radio kao meteorolog. Gotovo isti scenarij je bio, a mislim da je tad bilo i mrtvih. Također je Rovinj bio na udaru. Rani je dolazak ljeta, vrlo je toplo i temperature su visoke, a sa sjevera još dolazi jačih prodora hladnog zraka. Zato dolazi do jakih oluja, pa je proteklih dana bilo tuče i grmljavine na ovom području, a prodor hladne fronte koja dolazi sa sjevera i sjeverozapada posebno se obrušava na zapadni dio Istre i Rovinj - dodao je Grabar.