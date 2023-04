FOTO Superluksuzna jahta prvi će put isploviti iz Rijeke: Brod ima i helikopter i podmornicu

Iz riječkog 3. maja prema Lisabonu će prvi put isploviti superluksuzna jahta koja je u potpunosti izgrađena u Hrvatskoj. Riječ je o Scenicovom superluksuznom brodu za polarna krstarenja i istraživanja naziva Eclipse II.

U 114 dizajnerski uređenih kabina može primiti do 237 putnika, kojima je na raspolaganju 200 članova posade. Prvo krstarenje trajat će 12 dana od Lisabona do Barcelone, a cijena krstarenja bit će od 9000 do 32.000 eura.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



- Ovo je veliki dan za sve nas zajedno. Ponosan sam na sve koji su sudjelovali u ovom projektu, koji su nam pomogli da odradimo ovaj posao, na naše partnere, kooperante, da napravimo brod tri mjeseca prije roka i u budžetu - kazao je direktor tvrtke MKM Yachts Saša Čokljat, članice australske grupacije Scenic za Dnevnik Nove TV.

Navodi kako je riječ o superluksuznoj jahti, a ističe i kako je to jedini brod na svijetu koji ima i helikopter i podmornicu te sadrži razne sadržaje na jednom kruzeru.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sestrinski je to brod i unaprijeđena verzija Eclipse I, luksuznog putničkog broda za krstarenja polarnim područjima koji je porinut lani krajem lipnja u 3. maju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svečanom isplovljavanju broda Scenic Eclipse II prisustvovao je i premijer Andrej Plenković s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

