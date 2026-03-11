Obavijesti

UMRO PRIJE 20 GODINA

FOTO Suza za ratnog zločinca. Šešelj i sin stigli Slobi na grob

Prije točno 20 godina u pritvoru u Haagu umro je ratni zločinac Slobodan Milošević. Deseci tisuća ljudi ispratili su ga u Beogradu. Vlast nije dozvolila da ga se pokopa uz državničke počasti. 20 godina kasnije, ljudi su se okupili na groblju u Požarevcu gdje je pokopan.
20 godina od smrti bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije, haaškog optuženika Slobodana Miloševića
Tradicionalno se obilježava smrt nekadašnjeg predsjednika SR Srbije i Savezne Republike Jugoslavije | Foto: Antonio Ahel
