STIGAO CRKVENI VRH

FOTO Svečano predstavljen novi osuvremenjeni prijevod Biblije: 'Na ovome su radili 20 godina'

U Zagrebu otkriven suvremeni katolički prijevod Biblije, prvi put rađen izravno s izvornika. Događaj okupio crkvene vrhove, stručnjake i javne osobe.
Zagreb: U HNK je održana promocija novog hrvatskog prijevoda Biblije
U zagrebačkom HNK svečano je otkriven najnoviji hrvatski prijevod Biblije, prvi put napravljen direktno s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Pred publiku je stigao kao moderan, čitljiv i vjeran izvorniku, javlja Večernji list. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
