FOTO Svečano predstavljen novi osuvremenjeni prijevod Biblije: 'Na ovome su radili 20 godina'

U Zagrebu otkriven suvremeni katolički prijevod Biblije, prvi put rađen izravno s izvornika. Događaj okupio crkvene vrhove, stručnjake i javne osobe.
U zagrebačkom HNK svečano je otkriven najnoviji hrvatski prijevod Biblije, prvi put napravljen direktno s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Pred publiku je stigao kao moderan, čitljiv i vjeran izvorniku, javlja Večernji list.
Novi prijevod rezultat je dvaju desetljeća rada hrvatskih bibličara. Na njemu su surađivali stručnjaci s više teoloških fakulteta.
Izdanje su zajednički objavili Hrvatsko biblijsko društvo, Verbum i Naša ognjišta. U prodaji je od 5. prosinca po cijeni od 39 eura.
Prijevod su uredili pokojni fra Božo Lujić i profesor Mato Zovkić. Njihov rad ostao je temelj modernog izdanja.
Promocija je otvorena izvedbom 'Panis Angelicus' u izvedbi Hane Ilčić i Hui-Won Lee. Publika je odmah uvučena u duhovnu atmosferu.
Skladba, čiji je autor sveti Toma Akvinski, izvorno je dio himna 'Sacris solemniis'. Upravo ta povijesna nota dala je događaju poseban ton.
Na početku nove Biblije nadbiskup Dražen Kutleša poziva čitatelje da zastanu i razmisle o vrijednosti Božje riječi na vlastitom jeziku. Istaknuo je da je to dar koji se ne može mjeriti.
Intendantica HNK-a Iva Hraste Sočo pozdravila je okupljene, ističući ponos što se ovakav projekt promovira upravo u nacionalnoj kući. Naglasila je važnost kulturne i duhovne baštine.
Predsjednik Hrvatskog biblijskog društva Dražen Brodarić zahvalio je svim suradnicima. Rekao je da je ovaj prijevod 'plod molitve, truda i Božjeg nadahnuća'.
Podsjetio je da Božja riječ ostaje neprolazna. Istaknuo je da je cilj da dopre do svakog vjernika.
Vlč. Mladen Horvat ispričao je kako je učenje jezika vezao uz čitanje Biblije. Talijanski, francuski i druge jezike svladavao je upravo kroz Sveto pismo, javlja Večernji list.
Horvat smatra da će narod rado čitati novo izdanje ako je jezik dovoljno razumljiv. To, kaže, otvara vrata većem interesu za Sveto pismo.
Profesor Boris Beck prisjetio se da je na prijevodu radio već kao student. Naglasio je da Biblija nije samo skup riječi nego tekst koji traži razumijevanje.
Beck je objasnio da je novi prijevod važan jer znanje o Bibliji u društvu pada. Smatra da će ovo izdanje tome stati na kraj.
Naveo je da je Zagrebačka Biblija nastala u teškim vremenima i ostavila dubok trag. Danas, kaže, nema pritisaka pa se prijevod može napraviti slobodnije.
Iako je nadbiskup Kutleša trebao prisustvovati, spriječila ga je obaveza u zadnji trenutak. Umjesto njega govorio je mons. Marko Kovač.
Događaju su prisustvovali brojni uglednici, uključujući ministricu Ninu Obuljen Koržinek. U publici su bili i glumci Dragan Despot i Anja Šovagović Despot.
Glumica Luca Anić čitala je ulomke iz novog izdanja. Tekstovi su odjekivali dvoranom i naglasili posebnost trenutka.
Moderatorica Dijana Kopjar Mucak vodila je program kroz cijelu večer. Pobrinula se da sve teče glatko.
Damir Lipovšek iz HBD-a podsjetio je da se novi prijevod radi prvi put nakon šest desetljeća od Zagrebačke Biblije. Istaknuo je da prijevodi moraju pratiti promjene jezika i znanosti.
Podsjetio je i na važnost arheoloških i lingvističkih istraživanja u modernim prijevodima. Novi podaci stalno obogaćuju razumijevanje teksta.
Lipovšek naglašava da se jezik stalno mijenja, pa je potrebno osvježavanje prijevoda. Navodi da nitko više ne govori arhaičnim formama.
Zato su iz novog prijevoda izbačeni izrazi poput 'dođoh' ili 'iđah'. Umjesto zastarjelih termina koriste se razumljivije riječi.
Primjer je i zamjena 'jagnje Božje' u 'janje Božje'. Cilj je da jezik bude prirodan suvremenim govornicima.
Lipovšek naglašava da novi prijevod ne umanjuje važnost starijih izdanja. Svaki narod redovito ažurira biblijske tekstove kako bi ostali aktualni.
Za razliku od starih vremena, danas se prijevodi rade timski. Sudjelovali su bibličari iz cijele Hrvatske i BiH.
Cilj je bio stvoriti Bibliju koja je doista 'hrvatska', a ne lokalno obojena. U projekt su uključeni stručnjaci različitih generacija.
Zanimljivo je da su u radu sudjelovali i protestantski bibličari. Time se poštuju smjernice Drugog vatikanskog sabora.
Mons. Tomo Vukšić objasnio je da se potiče suradnja katoličkih i nekatoličkih stručnjaka. Time prijevod postaje kvalitetniji i sveobuhvatniji.
Vukšić smatra da će novi prijevod dodatno povezati vjernike u Hrvatskoj i BiH. Naglasio je da zajednički rad na Svetom pismu jača duhovno jedinstvo.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
