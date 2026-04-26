FOTO Svi napadi na Trumpa: Od otrovanih pisama i viličara do metka koji mu je okrznuo uho

Prvi incident bio je još 2016. godine, a najozbiljniji napad dogodio se na predizbornom skupu u Pennsylvaniji 2024. godine, dok se Trump kandidirao za drugi mandat. Tada su poginule dvije osobe, napadač i jedan gledatelj, a Trump je ranjen metkom koji ga je pogodio u desno uho
PUCNJAVA NA GALA VEČERI DOPISNIKA IZ BIJELE KUĆE U WASHINGTONU 2026.
U subotu, 25. travnja, na gala večeri dopisnika iz Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, Cole Tomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji zapucao je iz vatrenog oružja. Nakon što se začula jaka buka sigurnosno je osoblje hitro ušlo u dvoranu i evakuiralo predsjednika i prvu damu Melaniju Trump s povišene platforme na kojoj su sjedili za stolom.
Oko 20:30 uspio je projuriti pokraj osiguranja, ispalivši pritom nekoliko hitaca i pogodivši jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane u kojoj se održavao događaj.
Trump je kasnije novinarima na brifingu u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju".
Foto: Bo Erickson
POKUŠAJ ATENTATA NA FLORIDI 2024.
Ryan Routh je 15. rujna 2024. viđen s puškom u grmlju pokraj Trump International Golf Cluba dok je Donald Trump ondje igrao golf. Pripadnik Tajne službe zapucao je prema Routhu, koji je potom pobjegao, ali je ubrzo uhićen dok se udaljavao automobilom. FBI je slučaj istraživao kao pokušaj atentata.
Vlasti su kasnije potvrdile da je Routh doista namjeravao ubiti Trumpa. Optužnica podignuta 7. travnja 2025. otkrila je da je atentat planirao još od veljače 2024., zajedno sa suučesnikom koji se predstavljao kao 'Ramiro' i živio u Mexico.
Suđenje Routhu započelo je 8. rujna 2025., a 23. rujna proglašen je krivim po svim točkama optužnice. Dana 4. veljače 2026. osuđen je na doživotni zatvor.
| Foto: Martin County Sheriff's Office/R
POKUŠAJ ATENTATA I RANJAVANJE KOD BUTLERA U PENNSYLVANIJI 2024.
Thomas Crooks je 13. srpnja 2024. ispalio osam hitaca iz puške tipa AR-15 na Donalda Trumpa dok je govorio na skupu u blizini Butlera u Pennsylvaniji. Trump je pogođen i ranjen u gornji dio desnog uha prije nego što je pao na tlo, nakon čega su ga zaštitili pripadnici Tajne službe.
Crooks je tijekom napada ubio Coreyja Comperatorea, koji je bio u publici te teško ranio još dvoje ljudi, prije nego što ga je ubio pripadnik snajperskog tima Tajne službe.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
NAORUŽANI MUŠKARAC UPUCAN IZVAN OGRADE BIJELE KUĆE 2020.
Donalda Trumpa je 10. kolovoza 2020. Tajna služba ispratila s konferencije za novinare nakon što je naoružani muškarac upucan izvan ograde Bijele kuće.
| Foto: Brendan McDermid
POKUŠAJ ATENTATA NA SKUPU U LAS VEGASU 2016.
Donald Trump je 18. lipnja 2016. držao govor u Treasure Island Hotel and Casino u Las Vegasu, u sklopu svoje predsjedničke kampanje. Tijekom govora Michael Steven Sandford, 20-godišnji Britanac, pokušao je zgrabiti pištolj policijskog službenika Las Vegas Metropolitan Police Departmenta.
Policajac je brzo svladao Sandforda, koji je uhićen i predan Tajnoj službiu, gdje je priznao da je htio ubiti Trumpa.
Sandford je osuđen na 12 mjeseci i jedan dan zatvora te novčanu kaznu od 200 dolara. Nakon što je stekao pravo na prijevremeno puštanje, oslobođen je i deportiran u Englesku u svibnju 2017.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Osim tih pokušaja, Trump se suočio s nizom drugih zavjera, prijetnji i sigurnosnih propusta, piše agencija Anadolu.
| Foto: Brendan McDermid
Tajna služba je 22. veljače 2026. ustrijelila i ubila Austina Tuckera Martina, naoružanog muškarca koji je probio osigurani perimetar u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago; Trump je u to vrijeme bio u Bijeloj kući.
| Foto: Brendan McDermid
Američki tužitelji optužili su u studenom 2024. Farhada Shakerija zbog navodne zavjere za ubojstvo po narudžbi IRGC-a. Shakeri je i dalje na slobodi u Iranu.
| Foto: Brendan McDermid
Dan prije napada u Butleru, 12. srpnja 2024. pakistanski državljanin Asif Merchant uhićen je zbog navodne zavjeri za ubojstva američkim političkim dužnosnika među kojima je bio i Trumpa, ponovno po narudžbi IRGC-a. Osuđen je u ožujku 2026.
| Foto: Brendan McDermid
Kanadsko-francuska državljanka Pascale Ferrier uhićena je 20. rujna 2020. nakon što je Trumpu u Bijelu kuću poslala pismo s otrovom ricinom. Kasnije je zbog toga osuđena na gotovo 22 godine zatvora.
| Foto: Brendan McDermid
Gregory Lee Leingang je 6. rujna 2017. ukrao viličar u Sjevernoj Dakoti i priznao da je namjeravao napasti Trumpovu kolonu automobila i prevrnuti predsjedničku limuzinu. Na suđenju se izjasnio krivim, te je osuđen na dvadeset godina zatvora.
| Foto: Brendan McDermid
