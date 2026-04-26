FOTO Svi napadi na Trumpa: Od otrovanih pisama i viličara do metka koji mu je okrznuo uho

PUCNJAVA NA GALA VEČERI DOPISNIKA IZ BIJELE KUĆE U WASHINGTONU 2026. U subotu, 25. travnja, na gala večeri dopisnika iz Bijele kuće u hotelu Washington Hilton, Cole Tomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji zapucao je iz vatrenog oružja. Nakon što se začula jaka buka sigurnosno je osoblje hitro ušlo u dvoranu i evakuiralo predsjednika i prvu damu Melaniju Trump s povišene platforme na kojoj su sjedili za stolom. Oko 20:30 uspio je projuriti pokraj osiguranja, ispalivši pritom nekoliko hitaca i pogodivši jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane u kojoj se održavao događaj. Trump je kasnije novinarima na brifingu u Bijeloj kući rekao da je policajca spasio njegov pancirni prsluk i da je u "dobrom stanju". | Foto: Bo Erickson