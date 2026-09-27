FOTO Teška akcija na Tulovim gredama: Branitelj imao srčani, nije bilo helikoptera s vitlom

Malo više od tri i pol sata trajala je akcija spašavanja jednog branitelja, kojem je u subotu pozlilo nakon obilježavanja 35. obljetnice osnivanja Planinarske satnije Velebit. Njezinih osam pripadnika krenulo je u uspon prema vrhu Tulovih greda na Velebitu, kad je jednog stegnulo u prsima. Simptomi su upućivali na ozbiljne srčane tegobe, naveli su iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Naime, uz njega su od početka bila dvojica gorskih spašavatelja HGSS Stanice Zagreb, koji su pratili uspon.. Pružili su joj pomoć i alarmirali HGSS Stanicu Zadar, koja je dojavu zaprimila u 14.25 sati. Budući da HGSS trenutačno nema operativnu sposobnost spašavanja vitlom s novim helikopterima, pokrenuta je zemaljska akcija spašavanja. Okupljenima se priključio i dio tima spasilaca s dežurstva NP Paklenica.

Foto: HGSS

- Spašavatelji su unesrećenu osobu u nosilima spustili više od 100 metara niz stijenu koristeći stijenske tehnike spašavanja, nakon čega su nastavili zahtjevan transport preko kosog i nepristupačnog terena do mjesta na kojem je mogao sletjeti helikopter HEMS-a. Uz unesrećenog su cijelo vrijeme bili spašavatelji s potrebnom opremom, uključujući kisik i automatski vanjski defibrilator. U 18:09 osoba je predana timu HEMS-a, a potom je helikopterom prevezena u KBC Rijeka - naveli su iz HGSS-a.

Ovaj slučaj, iako je dobro prošao, još je jednom pokazao, najblaže rečeno, manjkavost sustava u helikopterskom spašavanju. Nažalost, ne postoji jasna državna strategija vezana za tu preko potrebnu funkciju, iako postoji velik broj raspoloživih helikoptera.

Naime, helikopteri Hitne pomoći na sebi nemaju vitlo koje bi služilo za spuštanje liječnika, odnosno podizanje pacijenta s nepristupačne površine. Prema ugovoru Ministarstva zdravstva i privatnih tvrtki koje to odrađuju za Lijepu našu, takva mogućnost nije tražena zbog čega su ti žuti helikopteri odavno prozvani tek zračnim taksijima.

Foto: HGSS

Iako dva novonabavljena helikoptera Civilne zaštite, koja je pod MUP-om, imaju vitla za takvo što, kako neslužbeno doznajemo oprema im nije atestirana odnosno licencirana za korištenje. Letjelice MORH-a sve se rjeđe koriste za spašavanje. Stariji ruski helikopteri izgubili su tu mogućnost, dok nove ne koriste u civilne svrhe.

- Lokacija i uvjeti omogućavali su spašavanje iz zraka. Da je HGSS imao operativnu sposobnost spašavanja vitlom, ova se akcija mogla provesti u višestruko kraćem vremenu. Unesrećenu osobu bilo bi moguće izvući vitlom izravno iz stijene dok helikopter lebdi iznad lokacije, čime bi se izbjegao dugotrajan spust stijenskim tehnikama i daljnji transport po zahtjevnom terenu - navode iz HGSS-a.

Dodali su kako ova akcija vrlo jasno pokazuje razliku između spašavanja iz zraka i transporta zrakom.

- HGSS je ranije imao sposobnost provoditi spašavanje iz zraka vitlom. Danas tu operativnu sposobnost nemamo. Novi helikopteri se trenutno mogu koristiti isključivo za transport spašavatelja HGSS-a s jedne lokacije na drugu, ali i dalje ne postoji mogućnost izvođenja spašavanja vitlom. Upravo zato već dulje vrijeme apeliramo, iniciramo i želimo aktivno sudjelovati u uspostavi pravog i cjelovitog sustava helikopterskog spašavanja na razini Republike Hrvatske - navode iz HGSS-a.

Foto: HGSS

Pojasnili su kako sama letjelica s vitlom nije dovoljna kako bi to funkcioniralo na bilo kojoj lokaciji. Ovog puta to je bio Velebit, sutra će to biti spašavanje s broda ili neke druge nepristupačne lokacije.

- Potrebno ga je sustavno izgraditi kroz odgovarajuću infrastrukturu, organizirana zajednička dežurstva, osposobljene i utrenirane posade i spašavatelje, standardne operativne postupke, jasne procedure aktiviranja i koordinacije te sve ostale elemente potrebne da bi sposobnost spašavanja iz zraka bila stvarno i kontinuirano dostupna. Takav sustav danas nemamo ni približno na razini kakvu bi trebala imati uređena turistička zemlja poput Hrvatske. Još važnije, takvu sposobnost moramo izgraditi prvenstveno zbog sigurnosti domaćeg stanovništva, koje nam mora biti prioritet - upozorili su iz HGSS-a.