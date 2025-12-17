Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletjela van kolnika gdje je došlo do prevrtanja vozila i udara u stablo, rekli su iz policije
FOTO Nesreća kod Koprivnice: Vozačica sletjela s ceste i zabila se u drvo! Teško je ozlijeđena
Čitanje članka: < 1 min
Vozačica (41) je teško ozlijeđena nakon što je u utorak sletjela s cesta između Koprivnice i Đelekovca. Kako je navela policija za ePodravina.hr, za prometnu nesreću, kriva je neprilagođena brzina.
- Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletjela van kolnika gdje je došlo do prevrtanja vozila i udara u stablo - rekli su iz policije. Vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.
