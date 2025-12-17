Obavijesti

News

Komentari 0
JURILA JE

FOTO Nesreća kod Koprivnice: Vozačica sletjela s ceste i zabila se u drvo! Teško je ozlijeđena

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Nesreća kod Koprivnice: Vozačica sletjela s ceste i zabila se u drvo! Teško je ozlijeđena
6
Foto: Epodravina

Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletjela van kolnika gdje je došlo do prevrtanja vozila i udara u stablo, rekli su iz policije

Vozačica (41) je teško ozlijeđena nakon što je u utorak sletjela s cesta između Koprivnice i Đelekovca. Kako je navela policija za ePodravina.hr,  za prometnu nesreću, kriva je neprilagođena brzina.

Foto: Epodravina

- Zbog neprilagođene brzine kretanja vozilom je sletjela van kolnika gdje je došlo do prevrtanja vozila i udara u stablo - rekli su iz policije. Vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025