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FOTO Teška nesreća kod Požege, ozlijeđena trudnica: 'Čulo se kao da je eksplodirala bomba...'

Piše Ivan Jukić,
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FOTO Teška nesreća kod Požege, ozlijeđena trudnica: 'Čulo se kao da je eksplodirala bomba...'
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Foto: 034portal.hr
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u Marindvoru kod Požege ozlijeđena je trudnica, a vozač jednog od automobila navodno je bio pod utjecajem alkohola. Na mjestu događaja intervenirali su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a detalji o nesreći bit će poznati nakon očevida.

Oko 20.30 sati u Marindvoru, kod Požege, je došlo do prometne nesreće u kojoj je, prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena trudnica, javlja 034portal.

Naime, sudarila su se dva auta, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.

Foto: 034portal.hr

Vozač jednog od automobila navodno je bio vidno alkoholiziran, piše 034portal.

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- Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba - rekli su uznemireni mještani koji žive u blizini mjesta nesreće.

Foto: 034portal.hr

Na teren su izašli djelatnici hitne pomoći, vatrogasci JVP-a grada Požege i policija.

Ozlijeđena žena prevezena je na liječničku obradu, a više informacija o njezinu stanju i okolnostima sudara bit će poznato nakon završetka očevida.

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