U prometnoj nesreći koja se dogodila u Marindvoru kod Požege ozlijeđena je trudnica, a vozač jednog od automobila navodno je bio pod utjecajem alkohola. Na mjestu događaja intervenirali su hitna pomoć, vatrogasci i policija, a detalji o nesreći bit će poznati nakon očevida.
SLUŽBE NA TERENU
FOTO Teška nesreća kod Požege, ozlijeđena trudnica: 'Čulo se kao da je eksplodirala bomba...'
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Oko 20.30 sati u Marindvoru, kod Požege, je došlo do prometne nesreće u kojoj je, prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena trudnica, javlja 034portal.
Naime, sudarila su se dva auta, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.
Vozač jednog od automobila navodno je bio vidno alkoholiziran, piše 034portal.
- Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba - rekli su uznemireni mještani koji žive u blizini mjesta nesreće.
Na teren su izašli djelatnici hitne pomoći, vatrogasci JVP-a grada Požege i policija.
Ozlijeđena žena prevezena je na liječničku obradu, a više informacija o njezinu stanju i okolnostima sudara bit će poznato nakon završetka očevida.
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