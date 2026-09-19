FOTO Teška nesreća kod Požege, ozlijeđena trudnica: 'Čulo se kao da je eksplodirala bomba...'

Oko 20.30 sati u Marindvoru, kod Požege, je došlo do prometne nesreće u kojoj je, prema prvim informacijama s terena, ozlijeđena trudnica, javlja 034portal.

Naime, sudarila su se dva auta, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.

Foto: 034portal.hr

Vozač jednog od automobila navodno je bio vidno alkoholiziran, piše 034portal.

- Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba - rekli su uznemireni mještani koji žive u blizini mjesta nesreće.

Foto: 034portal.hr

Na teren su izašli djelatnici hitne pomoći, vatrogasci JVP-a grada Požege i policija.

Ozlijeđena žena prevezena je na liječničku obradu, a više informacija o njezinu stanju i okolnostima sudara bit će poznato nakon završetka očevida.