FOTO Teška nesreća u Zagrebu, BMW potrgao semafor i hidrant. 'Ovako nešto još nisam vidio'

Kako nam je javio čitatelj u srijedu kasno navečer došlo je do teške prometne nesreće na Aveniji Dubrava.

- Mi smo išli Maksimirskom cestom prema Dubravi, vidjeli smo da policija juri, iza nje je bila hitna - govori nam čitatelj.

Zagreb: Prometna, BMW-om srusio semafor | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Dodaje kako je vidio da su u nesreći sudjelovala dva automobila marke BMW, a jedan od njih je kako kaže izgubio kontrolu nad vozilom. Kako doznajemo, jedan BMW je razbijen, aktivirali su se i zračni jastuci.

- Pretpostavljam da je hidrant pokupio, pa je zato poplava. Vidio sam da je pokupio i semafor, auto je potpuno smrskan - govori čitatelj.

Kako kaže ovakvu nesreću još nije vidio.

- Užasno izgleda, baš ružno. Ovo mi je najgora nesreća koju sam vidio - rekao nam je čitatelj.

Očevid je u tijeku, a uzroci nesreće trebali bi biti poznati tijekom četvrtka.